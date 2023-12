Hay para todos, menos para Villarruel: Luis Petri irá a Defensa tras el desembarco de Bullrich a Seguridad

Luego de que la semana pasada, a través de la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei, se anunciara como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, este lunes se informó que la cartera de Defensa estará a cargo del mendocino Luis Petri, quien fuera el vice de la lista que integraron ambos para disputar la presidencia desde Juntos por el Cambio (JxC).

Los dos cargos son los que, tras la victoria en el ballotage, sonaron como posibles trincheras de la vice electa Victoria Villarruel. Algo que ahora parece cada vez más lejano. "Agradezco al Presidente Electo por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de nuestro país", escribió.

Y en una respuesta al comunicado donde se informó el cargo que ocupará bajo el mandato de Milei, prometió: "Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial; que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la Patria".

Luis Petri y el tuit en donde agradeció que Javier Milei lo haya nombrado ministro de Defensa.

En la declaración oficial revelaron que Milei durante la mañana se reunió con el futuro jefe de gabinete Nicolás Posse, el próximo ministro de Economía Luis Caputo, el de Infraestructura Guillermo Ferraro, la canciller Diana Mondino, además de Bullrich, Petri y Karina Milei. Allí "se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión".

La llegada del binomio con el que JxC fue a las presidenciales, a los dos principales cargos que supuestamente iban a quedar en manos de Villarruel, son una nueva demostración de cómo se le intentó restar poder a la defensora de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La actual repartida de cargos validó las versiones acerca de que lo que la alejó del control de estos cargos, y que la ubicó únicamente en sus tareas vicepresidenciales, fue que haya aceitado las relaciones con las Fuerzas Armadas y con las cúpulas policiales previo a su designación.

Victoria Villarruel yendo a votar en el ballotage.

Por otro lado, las designaciones de Bullrich y Petri, atentaron contra la idea instalada del enfrentamiento que tendrían Mauricio Macri y el presidente electo. El candidato a vicepresidente de Boca Juniors en la lista de Andrés Ibarra, fue quien apoyó al binomio en las PASO y también quien logró que haya unidad entre la fórmula de Milei y la que sacó 23,85 por ciento en las generales, de cara al ballotage.

Quien también tuiteó para celebrar lo alcanzado por su pareja, fue la conductora de Telefe Cristina Pérez. "Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido Luis Petri por su designación como Ministro de Defensa en el gobierno del presidente Milei. Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo, mi amor", escribió la conductora.

La celebración de Cristina Pérez por el nombramiento de su pareja Luis Petri como ministro de Defensa.

Al mismo tiempo, el nombramiento trajo a la luz algunas declaraciones que Petri había vertido contra el próximo presidente. Es que el radical había tenido expresiones muy fuertes contra Milei en CNN Radio, cuando todavía se disputaban un lugar para meterse en la segunda vuelta electoral.

"Hay fuertes contradicciones con el propio Milei, quien no resiste su propio archivo. Él decía que no se podían bajar impuestos si no se bajaba el gasto porque sino hacemos populismo tributario. Hoy vota una medida absolutamente demagógica, que además no tiene en cuenta el interés general", cuestionó el mendocino, tras el apoyo que el liberal dio a la quita del Impuesto a las Ganancias. "Esto lo van a terminar pagando las amas de casa, los comerciantes, los trabajadores asalariados del promedio. Es una medida sesgada y hecha a medida de los sindicalistas", agregó al respecto.

La entrevista a Luis Petri previa a la primera vuelta electoral, en donde criticó fuertemente a Javier Milei.

En la entrevista que dio a fines de septiembre, Petri reconoció que con Milei había "coincidencias respecto de lo que tiene que hacer el funcionamiento del Estado respecto al gasto público", aunque también había cuestiones en las que estaban "en las antípodas", para luego enumerar la venta libre de órganos, la desregulación del mercado de armas, la posibilidad gratuita de contaminar los ríos o la militarización del servicio penitenciario.

"Yo cuestiono sus posiciones, que muchas de ellas son peligrosas por las consecuencias que pueden tener para la Argentina. Es contradictoria la agresividad y la intolerancia a la crítica que tiene respecto a los ideales libertarios. Si hay un cimiento sobre el cual posan las ideas liberales es la tolerancia y el respeto", expresó en relación a la "estabilidad emocional" de Milei.