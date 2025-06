Indignación por la definición de Guillermo Francos que confirmó: "Si aprueban una ley así, el Ejecutivo la va a vetar"

En un acto de sinceridad brutal, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei dejó en claro las prioridades del Gobierno al afirmar que vetarán cualquier ley que "atente contra el equilibrio fiscal", un nuevo capítulo que recuerda al de 2024 cuando el presidente celebró -con un asado para los diputados que lo acompañaron- el hambre de los y las jubiladas.

En un discurso que dio el más dialoguista de los libertarios desde el coqueto y confortable Centro Naval (Florida 801, CABA) ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) , Francos no escatimó en palabras para justificar la postura del Ejecutivo. Al parecer, ACDE entiende muy poco del amor al prójimo y la solidaridad con los que menos tienen, valores fundamentales de cualquier católico argentino.

Francos habló desde el coqueto Centro Naval

Después de evaluar las elecciones provinciales con aires de triunfo, Francos expresó sin tapujos: "Todos los miércoles tenemos una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos. Parece ridículo, pero tenemos que tratar de que no tengan quórum para que no nos aprueben leyes que nos rompan el equilibrio fiscal", afirmó.

El jefe de Gabinete fue aún más lejos al señalar que "no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal", siguiendo la misma línea que pone a la estabilidad fiscal desconectada de las necesidades urgentes de la población más vulnerable como pueden ser las personas con discapacidad o los y las jubiladas.

Silvia Bulla, presidente de ACDE y Guillermo Francos

Según Francos, el Gobierno realizaron un "esfuerzo enorme" para alcanzar este objetivo, incluyendo recortes en programas sociales, despidos de personal y la eliminación de fondos fiduciarios. Y en la misma línea, expresó incendiario: "Son generadores de gestiones que no sirven para nada y tienen un costo muy alto".

El cinismo alcanzó su punto álgido cuando Francos defendió el "control de la calle" como uno de los logros del Ejecutivo aunque no remarcó que para ejercer ese control debieron gasear y golpear desde abuelos hasta curas villeros.

Represión en las inmediaciones del Congreso - Foto: Rocío Bao

Con el mismo discurso con el que Milei ganó las elecciones en el que llama "gerentes de la pobreza" a líderes sociales que manejaban ayudas económicas, Francos expresó: "Se quedaban con una gran parte de los planes que iba para la gente y además lo utilizaban políticamente porque los llevaban a las manifestaciones con la amenaza de que si no iban a votar. Son cosas que uno piensa que es irreal, pero pasan en la práctica", dijo.

El ataque frontal del Gobierno contra las reformas jubilatorias y las normativas sobre discapacidad es particularmente alarmante. En ese sentido, Francos fue categórico al afirmar que el Ejecutivo no aprobará medidas que impliquen un incremento del gasto previsional: "No existen los recursos", dijo, palabras más, palabras menos el slogan libertario, "no hay plata".

Francos habló desde el Centro Naval en una reunión de la ACDE

Además, acotó: "En el sistema previsional tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado", explicó, como si esta relación justificara el abandono de millones abuelos que dependen del Estado para subsistir.

Lo que no tiene en cuenta Francos es que el congelamiento del bono de Anses desde marzo de 2023 es desesperante para la vida de los jubilados: está clavado en 70 mi pesos y se propone extenderlo a $115.000, lo que podría significar un alivio para millones de beneficiarios. Sin embargo, Francos fue tajante: " Si aprueban una ley así, el Ejecutivo la va a vetar ". La misma suerte correrá la propuesta para restituir la moratoria previsional vencida o con la creación de una nueva prestación proporcional al tiempo aportado, adelantó el Jefe de Ministros.

Guillermo Francos en ACDE

La visión deshumanizada de Guillermo Francos que expresó desde el Centro Naval en la reunión de ACDE, dista demasiado con la verdadera realidad que viven las personas con discapacidad o incluso los y las jubiladas que, bajo el frío mes de junio deben salir a las calles para defender los derechos adquiridos que durante tanto tiempo les costó conseguir.