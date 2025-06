"Los médicos fallan más que los gasistas": Lilia Lemoine volvió a defender el ajuste al Garrahan

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) y maquilladora personal del presidente Javier Milei, Lilia Lemoine, volvió a hacer una exposición de su ignorancia cuando atacó a quienes estudian medicina para defender el brutal ajuste al que el gobierno libertario expuso al Hospital Garrahan en su pelea con las y los residentes de medicina que funcionan allí. La cosplayer aseguró que el error es de ellos por haber estudiado una carrera no rentable y aseguró que los profesionales de la salud fallan "más que los gasistas".

"Yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida, donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia", sostuvo Lemoine frente a las cámaras de C5N.

La definición fue por el debate en el que la residente del Garrahan Laura Capobianco cruzó a Juliana Santillán y aseguró que su sueño desde niña era ser pediatra de esa institución. "Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico. Pero si vos mientras estás estudiando no te das cuenta que los médicos están mal, desde antes porque esto no es nuevo, no es un problema que causó este gobierno", reflexionó la maquilladora. "La salud pública necesita mejorar desde hace cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no vas a estar muy bien que digamos", añadió.

La agresiva postulación contra todos los trabajadores médicos también tuvo su correlato en X (ex Twitter), donde los libertarios tienen un ecosistema de trolls y bots que celebran cualquier demostración explícita de ignorancia, como las cuales suele acostumbrar Lemoine. "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!", ironizó la diputada sin estudios universitarios.

La última asamblea de residentes del Hospital Garrahan.

Un usuario recogió el guante y aprovechó para cuestionar lo expresado por Lemoine. "Lillia, nadie le está pagando por su sueño. Estamos pidiendo un salario acorde a nuestro trabajo y horas. Somos médicos matriculados. Están gobernando haganse cargo", le explicó con total tranquilidad.

"Y está bien. Siempre podés renunciar y trabajar de algo que a vos te convenga o te sirva. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Por qué yo pude y otros no?", se preguntó la cosplayer de forma retórica. "Sos diputada y no entendés la importancia de un hospital como el Garrahan. En nuestro hospital se forman 75 pediatras al año, la mayoría de hospitales pediátricos tiene rotaciones obligatorias. ¿De dónde salen los pediatras si no financiás la formación? ¿De los árboles?", preguntó de forma sarcástica el trabajador de la institución.

El ida y vuelta en X (ex Twitter) de Lilia Lemoine con usuarios, tras asegurar que los médicos se equivocaron de carrera.

"Sos médico y no te sirve el sueldo; si no lográs una compensación satisfactoria tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara", cruzó Lemoine al profesional de la salud.



Luego continuó: "Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de 500 mil imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo", aseguró la influencer, sin ponerse colorada de apoyar que se dejen de formar pediatras en el Garrahan.

Lilia Lemoine en su rol de cosplayer

"Ojalá no pase, pero el día que necesites atención médica ahí vas a valorar el laburo de muchos profesionales con gran vocación en este rubro mal pago", le soltó otro usuario a Lemoine tras esa respuesta. "Ya me pasó boludo, en varias ocasiones. Me han dejado afuera de la guardia de hospitales más de una vez y esperando ocho horas. A mi vieja mala praxis varias veces, público y privado. Los médicos son seres humanos y fallan más que los gasistas", señaló la libertaria.