"Intercargo tiene que dejar de existir": la amenaza de Bullrich para terminar con la huelga y "los piquetes aéreos"

Luego del paro de los trabajadores aeronáuticos nucleados en la empresa Intercargo, producto de un despido injustificado a un empleado, y del ultimátum de Javier Milei donde prometió que Aerolíneas Argentinas entrará en un Plan Preventivo de Crisis para cerrar definitivamente, si para el viernes la compañía no presenta un plan para que todo funcione sin conflictos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso más leña en el fuego y anunció que "se van a tomar medidas mucho más drásticas" para "terminar con esta extorsión y los piquetes aéreos".

"Así como liberamos la calle, vamos a liberar a los aeropuertos", fue la consigna marquetinera que encontró la ex montonera para amedrentar a los laburantes y para atentar contra el derecho a huelga, en vivo por LN+. "Ayer se habló informalmente en el Gabinete. Se van a tomar medidas mucho más drásticas con la compañía Intercargo, que es un problema enorme desde hace muchos años, que ha tenido y tiene mafias", denunció la funcionaria.

La ex ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa fue mucho más taxativa y hasta aseguró que "Intercargo tiene que dejar de existir". A su vez, agregó que "en pocos días se conocerán medidas muy importantes respecto a terminar con esta extorsión y los piquetes aéreos".

El conflicto escaló con fuerza ayer luego de que el vocero Manuel Adorni confirmara la denuncia por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. En la misma se señaló que la acción gremial frenó a seis aviones en Aeroparque con más de 900 personas a bordo y otros 1.300 en la terminal de Ezeiza, "ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria".

Trabajadores señaleros de Aerolíneas Argentinas.

"Nos encontramos ante un 'piquete aéreo' que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros", describieron en la presentación judicial que hicieron en el Juzgado 11 del juez Julián Ercollini. Sobre el hecho se refirió el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, quien defendió el accionar realizado por los empleados de la compañía. "Sabemos que estamos en el ojo de la tormenta, tampoco nos vamos a dejar de llevar por delante", explicó en relación a la difícil situación que vive el sector en el marco de la gestión ajustadora libertaria.

Pilotos al frente del Congreso Nacional.

"No hubo margen para avisar, lo que hicimos fue llamar a la empresa antes de empezar la medida, y la empresa no atendió los teléfonos. La gente no estuvo encerrada en ningún momento. No estuvieron de rehenes. Nos están comparando con Hamás", protestó Llano en un diálogo con Futurock. Esto no le importó a Bullrich, quien prometió que ampliarán la presentación original con declaraciones de pasajeros afectados que recogieron los trabajadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).