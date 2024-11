Javier Milei blanqueó las internas con Victoria Villarruel: "En muchas cosas está más cerca de la casta"

En una extensa entrevista con LN+, su señal de noticias predilecta, el presidente Javier Milei criticó abiertamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, dejando en total evidencia el deterioro significativo en la relación entre ambos. Según el libertario, la exdiputada por la Libertad Avanza, tristemente célebre por su defensa de los genocidas, decidió dejar de participar en las reuniones de Gabinete hace tiempo y no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones. Además, señaló que ella tiene una visión más cercana al "círculo rojo" o "la casta", términos que utiliza para referirse a la clase política tradicional, distanciándose así del proyecto político de Milei.

Al ser consultado sobre el vínculo personal e institucional con Villarruel, el libertario se limitó a decir que mantiene "la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles". "Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete", sostuvo.

Esta declaración, junto con sus críticas, marca un cambio notable, ya que hasta ahora el Presidente había evitado cuestionarla públicamente. "Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", sumó. En otro tramo de la entrevista, Milei abordó la posibilidad de un acuerdo electoral con el PRO para 2025, destacando que existe un "excelente diálogo" con este espacio político.

De hecho, el mandatario consideró que ambos comparten un enemigo común: los sectores colectivistas. Nombró específicamente figuras como Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Sergio Massa como representantes de esta nómina. "Tenemos un excelente diálogo, tenemos que caminar con el mismo rumbo porque el enemigo es el mismo, los colectivistas que odian el cambio. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa", dijo en diálogo con Esteban Trebucq.

Villarruel y Milei se funden en un abrazo tras un acto para conmemorar a soldados caídos en Malvinas

Por otra parte, el líder de la Libertad Avanza defendió las políticas económicas y los brutales ajustes implementadas durante su gestión, destacando que, tras un ajuste fiscal que calificó como "milagroso", la pobreza bajó del 57% al 46% en 11 meses, datos que sólo maneja él y que otros organismos encargados de analizar este tipo de mediciones desmiente categóricamente. "La pobreza subió al 57 por ciento y ahora bajó de 57 a 46. La bajamos 11 puntos en 11 meses. En términos de encuestas, estamos mejor que cuando arrancamos, después de haber tomado medidas impopulares. Es fuerte eso", resaltó Milei.

Karina Milei y Victoria Villarruel en La Rural

Según él, este logro se dio a pesar de haber tomado medidas impopulares, lo que le permitió mejorar en las encuestas. También resaltó que la inflación mayorista se redujo significativamente, situándose en 1,2% mensual (equivalente a un 15% anualizado). "Mientras acá siguen criticando, en el mundo reconocen nuestros logros de manera impresionante", dijo y destacó que dio "1,2 por ciento la inflación mayorista, que anualizado es 15 por ciento, o sea la inflación la bajamos de 17.000 por ciento a 15".

Además, afirmó que la economía se encuentra en un nivel superior al de diciembre pasado, sin afectar la actividad ni el empleo, y aseguró que los salarios reales han mejorado desde el inicio de su gestión. Este ajuste fiscal, equivalente al 15% del PBI, ha captado la atención de dos premios Nobel y se está estudiando como un caso modelo a nivel global: "La economía hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre. Los salarios reales están por encima de cuando habíamos asumido".

Javier Milei contra los periodistas argentinos

Finalmente, Milei dedicó un importante tramo de la entrevista a seguir criticando al periodismo, especialmente el de opinión, al que acusó de mentir y de creer que los periodistas son "dioses" capaces de arruinar vidas. Aclaró que su molestia no radica en ser cuestionado, sino en la difusión de información falsa. A pesar de sus críticas, reivindicó el periodismo como una actividad noble en la que "la estrella es la noticia". "El periodismo es una actividad noble, pero la estrella es la noticia. El periodismo de opinión hizo que personas se creyeran dioses y te puedan arruinar la vida", sostuvo y destacó el papel de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien defendió de las críticas que desmerecen su capacidad, recordando que logró construir el partido que lo llevó al poder en tan solo seis meses.