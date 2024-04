Javier Milei deja su plan de austeridad y usará los aviones del Estado: las verdaderas razones

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo había advertido en una entrevista en televisión: "No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente", explicó y, palabras más palabras menos contó que desde su cartera instaron a Javier Milei para que deje su plan de austeridad y que debía a empezar a volar en la flota presidencial.

Bullrich también expresó: "Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa", dijo y continuó: "Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente", dijo contundentemente.

Javier Milei y Patricia Bullrich

No pasaron ni 24 horas de ese anuncio encubierto y el vocero Manuel Adorni confirmó en voz propia cómo serán los viajes del Presidente de ahora en más: "El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen sobre que el presidente siga volando en vuelos comerciales comunes", manifestó.

Además, notificó: "El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado a todas las partes un informe reservado del por qué de esta sugerencia" y, para terminar con el tema, dijo: "Efectivamente el Presidente dejará de usar vuelos comerciales para viajar".

Al momento, la flota presidencial que no estaba siendo utilizada por un posicionamiento político de no usar los recursos del Estado como bien propio y llevar esta idea al extremo, estaba generando gastos sin fin.

Según pudo acceder Infobae, el Estado gasta en solo un año 10 millones de dólares para mantener las flotas en buen estado. Además y según el mismo medio, hay más de 140 personas que trabajan en la mantención de los aviones como pilotos, mecánicos, trabajadores de la tripulación y hasta abogados.

No hay plata, pero para aviones sí

"Firmamos la compra de los F-16 gracias al liderazgo de Javier Milei y el apoyo de nuestros aliados que comparten nuestros valores de la democracia y libertad, estamos fortaleciendo la defensa y seguridad de todos los argentinos", expresó desde Dinamarca Luis Petri, ministro de Defensa que se quedó en ese país para terminar la transacción que había ido a cerrar con el Presidente; Milei, sin embargo, voló de urgencia para formar un comité de crisis tras la avanzada de Irán contra Israel.

Así las cosas, Petri expresó orgulloso: "Hoy estamos concretando la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983". Los aviones que se comprarán a ese país son en total 24, del modelo F-16 que si bien no son los más modernos, "han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología", explicó el ministro de la cartera de Defensa.

Luis Petri firmando la adquisición de 24 aviones F16

Además aseguró: "Hoy se encuentran al nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la Región sudamericana y del mundo". Petri ratificó convencido de la compra: "Con estos nuevos aviones estamos dando un paso trascendental en nuestra política de defensa, recuperando la capacidad supersónica de nuestra aviación y logrando el ingreso definitivo de nuestra Fuerza Aérea a los desafíos tecnológicos del Siglo XXI".

💣Bombita. Los aviones son de origen estadounidense, tiene unidades biplaza y monoplaza; según la página oficial del ministerio de Defensa, "tiene características de aeronave multipropósito con funciones propias del combate aire-aire y aire-tierra".

Y, para que no queden dudas, Petri también aseguró que si hay algún tipo de amenaza, con los 24 F16, Argentina está más cerca de salvarse de cualquier tipo de ataque: "Gracias a esta inversión en defensa, con orgullo puedo decir que comenzamos a recuperar nuestra soberanía aérea y que nuestra sociedad toda se encuentra mejor protegida frente a todas aquellas amenazas que nos pongan a prueba".