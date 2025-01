Javier Milei invitó a las Fuerzas del Cielo a Mauricio Macri: "Tengo vocación de ir a un acuerdo total"

El presidente Javier Milei expresó de manera contundente que en 2025 eliminaría el cepo cambiario algo que, desde los albores de su campaña política promete a los empresarios del círculo rojo pero que todavía no pudo cumplir.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa El Observador que conduce Luis Majul y allí aseguró que para retirar el cepo hay que poner atención en tres pilares fundamentales: terminar con la inflación, resolver el problema de stocks del Banco Central y sostener el equilibrio de la base monetaria amplia.

Javier Milei en el G20

Milei advirtió: "Si en diciembre se repite una inflación de 2,5% pasamos a crawling peg de 1%. Y si hay tres meses seguidos de 1,5%, afuera el s". En la misma línea, explicó que el Banco Central "tiene un problema de stock de US$ 11.000 millones. Si conseguimos unos US$ 11.000 millones del FMI o de fondos de inversión se sale del cepo porque se termina problema de stocks".

Esperanzado, el líder de las fuerzas del cielo anunció: "Aún tenemos que devolverle al mercado US$ 5 mil millones. Estamos holgados . Por eso si conseguimos estos fondos podemos hacer frente a lo que venga".

Domingo Cavallo

En cuanto a las últimas declaraciones del ex ministro de Economía Domingo Cavallo que dijo que "existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20 por ciento", Milei se mostró enojadísimo y disparó: "Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente. Cuando él era ministro de Economía y le hablaban de tipo de cambio se ponía como loco y se ponía bastante violento".

Rosca, rosca, rosca

Claro que Milei no sólo habló sobre política económica sino también sobre política partidaria. Es por eso que volvió a atacar a su vicepresidenta Victoria Villarruel y criticó que haya declarado que trabajando para el Senado cobra "dos chirolas".

Sobre esto, Milei respondió indignado: "(Villarruel) Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57 por ciento de los argentinos votó", dijo y añadió: "El tema de la remuneración fue muy desafortunado porque el 95 por ciento de los argentinos tienen ingresos inferiores ( a los que percibe la vice) a los que percibe Villarruel, dijo, y puntualizó que "decir que ganar 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad".

Javier Milei y Victoria Villarruel

Sin embargo, el presidente no consideró echarla de su cargo como sí lo hizo con varias decenas de funcionarios. Sobre esa decisión, explicó: " En un trabajo no importa llevarse mal con un compañero , lo que importa es que el trabajo salga adelante".

Y también reflexionó: "Lo que tiene que primar es que nuestro jefe, que son los argentinos de bien, están demandando una tarea y nosotros estamos empujando esa agenda con toda la fuerza del mundo".

Mauricio Macri

Milei asegura que "la popularidad de la gestión está hoy en un 60 por ciento" a causa de "políticas como la de la motosierra, que tienen un consenso del 70 u 80 por ciento en la sociedad" y, aprovechó para poner de manifiesto los lineamientos de su política de gobierno: "No se puede Ir contra esa agenda que fue la que propusimos en la campaña. Todas esas políticas de austeridad que ella cuestiona son las que más popularidad tienen entre los argentinos".