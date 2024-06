Javier Milei respaldó las detenciones en Congreso y defendió a Caputo: "Nadie le va a tocar el culo acá"

Una vez más, Javier Milei volvió a aprovechar el rol "partidario" que cumple Jony Viale en su Gobierno para minimizar la llegada de Federico Sturzenegger a su gabinete y los posibles roces que esto pueda llegar a generar -tal y como sucedió cuando integraban el gobierno de Cambiemos- con el ministro de Economía, Luis Caputo. "Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá", afirmó el Presidente, quien definió al bueno de "Toto" como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina".

Durante la nueva entrevista que le concedió a TN, el mandatario aseguró que la canciller Diana Mondino sigue firme en su Gabinete, confirmó el desembarco de Sturzenegger en un ministerio y defendió Caputo. Sobre el ex presidente del Banco Central, remarcó que será ministro de su Gabinete, aunque no aclaró cómo se llamará su cartera. "Es uno de los economistas más brillantes del planeta", dijo Milei sobre el asesor.

En un repaso por sus ministros, afirmó que a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no le va a "soltar la mano" tras los "ataques" que recibió en medio de los casos de negligencia y corrupción registrados dentro de su cartera. Al mismo tiempo, ante la inminente llegada de Sturzenegger, destacó que no permitirá que "nadie le toque el culo" a Caputo. "Caputo es el mejor ministro de economía de la historia. Que digan lo que quieran, acá hay un jefe, que soy yo", destacó.

Y continuó: "Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo. Le corto la mano. La idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estuve afuera. Segundo es que tenemos que definir las funciones. Cambió la Jefatura de Gabinete. Guillermo es un ministro coordinador. Sturzenegger va a ser ministro encargado de todo lo que tiene que ver con la desregulación. Es uno de los economistas más brillantes del planeta".

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei

El mandatario nacional también se refirió a las elecciones legislativas de medio término del año próximo y consideró que el diputado José Luis Espert y su vocero, Manuel Adorni, pueden ser parte de las listas del oficialismo. "Depende de él, es un tipo maravilloso. El problema es que también es un gran vocero, hay un problema ahí", sostuvo al referirse al vocero presidencial.

En relación a Espert, también lo elogió, lo nombró como "el profe" y dijo que le gusta para la provincia de Buenos Aires. "Espert me gusta para candidato para el año que viene. Hay que discutir un montón de cosas, pero convengamos que tengo un nivel de afinidad muy importante. Me parece buenísimo que se haya sumado, particularmente pienso que es un candidatazo", subrayó.

Por otro lado, el Presidente culpó al kirchnerismo y destacó que sus intentos por "desestabilizar" generaron el salto que registró el riesgo país en las últimas semanas. "Lo que hizo la política no es gratis. Estábamos camino a romper los 1000 puntos básicos de riesgo país y la política se metió en el medio e hizo saltar el riesgo país hasta 1600", indicó y dijo que si sigue haciendo las cosas "bien" en el gobierno, el kirchnerismo "no vuelve más". "No vuelven más", manifestó, eufórico.

De esta manera, destacó que si las elecciones fueron hoy La Libertad Avanza sacaría el 50 por ciento de los votos. Sobre los incidentes, la represión y las detenciones que se vivieron en las inmediaciones del Congreso de la nación el pasado miércoles, el jefe de Estado sostuvo que "hay en la política todavía un intento de desestabilización por parte de actores políticos, por romper el equilibrio fiscal" y argumentó que existen "personas con intenciones políticas y abstinencia del poder".

En ese sentido, mencionó que a Macri "también le tiraron 14 toneladas de piedras" en los recordados incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso en diciembre de 2017, mientras se debatía el cambio en la fórmula de las jubilaciones. "Ellos intentaron hacer lo mismo. Ellos están intentando hacer un golpe desde el primer momento, el kirchnerismo", subrayó y respaldó las detenciones: "Todos encerrados por haber cometido delitos".

Si bien dijo estar a favor que la gente se "manifieste", remarcó que "eso no quiere decir que tengan que estar rompiendo la Ciudad, rompiendo la Plaza (de los dos Congresos), vandalizando negocios". "La violencia, no; dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada", resaltó y expresó que no se trata de "presos políticos" sino "delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace, las paga". "Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos. Romper la Ciudad no puede ser gratis, cometer delitos no puede ser gratis. Ahora se terminó con la doctrina (de Raúl) Zaffaroni. El que las hace, las paga", sentenció.