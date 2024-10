Javier Milei trató de "farsante mentiroso" a Marcelo Longobardi y estalló contra FOPEA

Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo: esta vez le tocó a Marcelo Longobardi que criticó un libro del influencer Agustín Laje, referente de ultraderecha que habla sobre el capitalismo y las nuevas formas de gobierno en esta época histórica en donde movimiento fascistas toman el poder en todo el mundo.

Longobardi tuiteó: "Agustín Laje, amigo de Javier Milei, escribió un libro sobre globalismo", dijo y agregó: "Según Laje, el globalismo busca imponer un gobierno global que reemplace a los gobiernos locales. ¿Es una teoría conspirativa?". Ese comentario es el que terminó de detonar la fuerte represalia que vino desde La Libertad Avanza y sus aliados.

El tuit de Longobardi que hizo estallar la furia libertaria

El primero que salió a defenestrar al periodista fue Nicolás Márquez, que escribió la biografía del presidente de las Fuerzas del Cielo: " El aspirante a polimodal Marcelo Longobardi incurre en un renovado papelón al 'criticar' el nuevo y magistral libro de Agustín Laje (590 páginas y 2000 citas que yo sí tengo en mis manos por cortesía personal del autor) el cual recién sale al mercado 15 de octubre y por ende este sátrapa decadente no lo leyó", dijo con mucha bronca y continuó: " Jubilate Longobardi, hacelo por tu bien. No hay nada peor que terminar en el basurero de la nada por voluntad propia. Sos como dice el tango: 'la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser'".

En esa misma línea, quien le contestó fue el mismísimo Laje que, indignado expresó: "Longo querido, 'desopilante' es hacer una crítica de un libro que todavía no ha sido publicado. Mi libro sale mañana 15 de octubre, y nadie, con excepción de los editores (y tres amigos), ha podido acceder aún a su contenido".

Agustín Laje

Además, expresó enojadísimo: "Tu pobrísimo intento de 'crítica' revela que sólo has leído la contratapa y una breve sinopsis. Lamento que maltrates de esa manera, no a mí, sino a tu decreciente audiencia. Después no te quejes ni llores pauta cuando nadie quiera seguir tomándote en serio", arremetió.

Hasta ahí sólo era una pelea por la red social de Elon Musk pero se tornó en una discusión de importancia nacional porque fue el mismísimo presidente Milei quien violentó al periodista: "Aquí desenmascaran a M. Longobardi, que criticó un libro que no ha leído, ya que el mismo estará disponible a partir del 15/10, es decir, mañana".

Javier Milei en Estados Unidos