Juliana Awada se pasó de la raya: la cruzaron por prender un fuego junto a amigos en el parque Nahuel Huapi

Desde hace mucho tiempo que Villa La Angostura es uno de los lugares favoritos de la familia del ex presidente Mauricio Macri para vacacionar, algo que hacía de forma habitual durante su mandato. Es por eso que no fue sorpresa que su pareja Juliana Awada hiciera una escapada a la zona con amigos y amigas. Allí fue que protagonizó un terrible papelón, cuando su grupo fue descubierto realizando un fuego ilegal en el parque nacional Nahuel Huapi.

El hecho sucedió en la subida al Cerro Dormilón y fue registrado por un grupo de jóvenes vecinos que fueron quienes los alertaron a los infractores, como así también a los guarda parques, que desde diciembre pelean contra un fuego generado por una tormenta eléctrica que comenzó a fines de diciembre y ya se llevó puestas 3.500 hectáreas de bosques nativos.

"Subimos a la cumbre del cerro y cuando bajábamos, vemos un fogón entre el bosque de lengas y una lengua de ceniza. Claramente era fuego", contó uno de los testigos, según registró DiarioAndino. "Eso era alrededor de las 22:15 horas y el fuego era considerablemente grande . Utilizamos binoculares para verificar su tamaño y ubicación exacta", sumó otro de ellos.

Las imágenes del viaje de Juliana Awada a Villa La Angostura con Carola del Bianco y Francisco 'Paquito' Mayorga, entre otros amigos

Lo bueno fue que, gracias a la precaución que tomaron, lograron disuadir a Awada y sus amigos. "Comenzamos a alumbrarlos con nuestras linternas y les hicimos señas. También utilizamos el silbato de rescate de la mochila de trekking. Afortunadamente, minutos después, los infractores apagaron el fogón ", detallaron.

Además se encargaron de hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades para que concurran al lugar y tomen cartas en el asunto. "Lo primero que hicimos fue enviar un mensaje de WhatsApp a dos guarda parques y uno de ellos reconoció que ya había recibido otra denuncia sobre fogones en el Dormilón ese mismo día", relataron. Luego agregaron que decidieron regresar al lugar "a la 1 de la mañana del domingo" para comprobar que "seguía apagado, y así era".

"Con la luz del día pude ver claramente dos carpas, una azul y otra verde agua, ubicadas exactamente en el mismo lugar donde habíamos visto el fuego la noche anterior", describió uno de los jóvenes. "Había una mujer rubia, otra castaña, una de pelo morocho y dos hombres, uno con gorro y otro canoso. Les preguntamos si habían dormido en el refugio, y respondieron que no. Cuando insistimos, dijeron que habían dormido 'debajo de un árbol'", añadieron.

"Les comentamos que los habíamos visto acampando y haciendo fuego, que ya lo habíamos denunciado a Parques Nacionales, y que lo que estaban haciendo era ilegal debido al riesgo de incendios en esta época del año. La respuesta fue sorprendente. Intentaban evitar el contacto visual y se mostraban incómodos", relataron enseguida. La situación de clandestinidad y evasión llamó la atención de los denunciantes, y esto motivó a que busquen quiénes eran las personas estas.

Esta investigación pudo darse luego de uno de los ocupantes confesara que tiene una casa en Machete Country Club local. Inclusive se animó a ponerse del lado de ellos cuando reconoció que era verdad lo que habían hecho. " Quedate tranquilo que dejamos todo impecable . Nosotros siempre vemos fogones en la costa del lago y avisamos a Parques, pero no hacen nada", les respondió. "Incluso el hombre llegó a intentar justificar la inacción de Parques diciendo que no controlaban los motores dos tiempos de las lanchas, lo cual no tenía nada que ver con lo que le planteábamos nosotros", explicó uno de los denunciantes.

Gracias a este intercambio lograron identificar "a Carola del Bianco y 'Paquito' Mayorga, quienes tienen una casa en el Machete Country Club". Si bien no la ubicaron de forma directa a la ex primera dama, la mismísima Awada subió imágenes a su Instagram con ese grupo y en el lugar de los hechos. "En una de las fotos se ve claramente el lugar donde realizó el fogón, con brasas cubiertas por arena", afirmó uno de los jóvenes.

Lo cierto es que el hecho motivó las protestas de los vecinos para que las autoridades mejoren los controles en las áreas protegidas. Además se quejaron que los guarda parques no lograron hacerles una infracción a los denunciados, por no haberlos atrapado en su momento, como sí hicieron los jóvenes que los denunciaron previamente. Al momento el parque Nacional Nahuel Huapi atraviesa por momentos críticos: a mediados de diciembre de 2024, una rayo prendió un fuego que los Bomberos todavía no pueden combatir; ya hay 3.500 hectáreas quemadas.