Facundo salió con los tapones de punta a criticar al kirchenrismo y le salió al revés: "A Milei lo trajo Hugo Moyano"

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley apuntó contra el sindicalismo moyanismo luego de Facundo Moyano asegurara en una entrevista en Clarín que "los pibes para la liberación no liberaron nada" y que fueron quienes "nos trajeron a (Javier) Milei". La legisladora utilizó sus redes sociales para polemizar con el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).

"A Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo que le hizo cinco paros a Cristina (Fernández de Kirchner) por impuesto a las ganancias, inauguraba bustos de (Juan Domingo) Perón con (Mauricio) Macri en el 2015, fue candidato de Alberto (Fernández) y (Daniel) Scioli en el 2023 y le banca cualquier cosa a Milei", escribió la legisladora nacional del peronismo y parte del sindicalismo de los trabajadores de Judiciales.

Días antes, Facundo había sido taxativo en sus críticas a la fuerza que encabeza la ex presidenta. "El kirchnerismo ha transformado al peronismo en un partido de izquierda o peor aún, en una orga de izquierda", soltó en relación a La Cámpora. "Los pibes para la liberación no liberaron la patria, no liberaron nada, los pibes para la liberación nos trajeron a Milei. Porque Milei es el resultado de la patética y la funesta gestión de gobierno que tuvo Alberto Fernández, él no nació de la nada", agregó después.

La dura respuesta de Vanesa Siley a las declaraciones de Facundo Moyano.

Luego, en el sentido de si se puede construir con Cristina conduciendo, precisó que "tal vez haya que esperar que ella compita y que el pueblo argentino decida, porque el pueblo nunca se equivoca". Luego aseguró que el principal defecto o error histórico de la fuerza política fundada por Perón "es discutir siempre proyectos electorales y nunca proyectos de país".

Por otro lado, también señaló que por todas estas razones enumeradas La Libertad Avanza (LLA) elige con quién polarizar, en relación al kirchnerismo. "Los que no supieron brindar las soluciones ahora las van a brindar. Están más grandes, más desgastados, ya han mostrado que no podían, pero ahora por algún tipo de razón van a dar la solución. Por algo Milei los elige como los adversarios, le son funcionales", afirmó.

Las críticas del sindicalista no fueron sólo para la oposición, ya que también lanzó palos contra el oficialismo, aunque sobre la base "indiscutible" de que "la Argentina necesitaba el orden de la macroeconomía". "Está bien el esfuerzo, que es lo que dice el Presidente, pero creo que hay muchos sectores que están sufriendo, los sectores medios tienen que trabajar en dos o tres empleos, cuando antes sostenían un proyecto de vida con un empleo", relativizó.

Vanesa Siley es diputada nacional y representante de los trabajadores judiciales.

A su vez, apuntó a que "la gente también se cansa en un momento y ve las peleas que hay dentro del Gobierno. (Victoria) Villarruel es casta, ahora (Patricia Bullrich) no es casta. Una mujer que en su juventud luchaba contra el orden establecido y que fue tratada por el propio presidente en el debate presidencial como montonera tira bomba, hoy es el orden establecido, la ministra respetada. Y esto lo que me muestra es algo similar al kirchnerismo, no me importan lo que hayas hecho, de dónde vengas, lo que importa es si estás alineado o no".

Sobre la ministra de Seguridad agregó, como "dato totalmente objetivo", que "es la mayor expresión de la contradicción de la casta política". "Acá no importa quién sea casta o no sea casta, importa de quién Milei y todo el aparato comunicacional de Milei diga quién está de un lado y quién está del otro, Y eso pasa con el kirchnerismo también", insistió.

Respecto a la CGT indicó que "estuvo callada durante todo el período de Alberto Fernández, repentinamente sale con un paro a los 40 días del inicio del gobierno de Milei y eso la desprestigia totalmente". "No digo porque el paro no esté bien. Pero por qué no lo hiciste antes, cuando había un 60 por ciento de pibes menores 15 años por debajo de la pobreza. No dijiste nada porque el gobierno era de tu color político. Ahí es donde creo que la CGT y los dirigentes, fundamentalmente, dejamos mucho que desear", se autocriticó.

La nueva mesa chica de la CGT

"Hay que ser claros: durante los años del kirchnerismo se perdió poder adquisitivo de manera muy fuerte. ¿Por qué no hiciste nada? Hubieron gremios que perdieron 26% de poder adquisitivo durante la gestión de Alberto. Y había dirigentes que no solamente estaban callados, estaban diciendo "este es nuestro gobierno". Y terminaron en el escenario acompañando la derrota", sintetizó después.

"Si hubiera democracia sindical, el sindicalismo se fortalece, el trabajador se fortalece. Eso es lo que no ven muchos dirigentes sindicales, porque están en la cómoda, porque al no haber democracia se limita el esfuerzo y el dirigente se aburguesa", sentenció Facundo, quien antes de cerrar cuestionó "la política hereditaria, el sindicalismo hereditario". "Y te está hablando un Moyano, digamos, esa concepción de linaje en el poder, como Cristina, Máximo (Kirchner), tiene que cambiar, no hay otro dirigente mejor, por qué tienen que ser siempre los mismos. Tanta hipocresía la castigó la gente", cerró.