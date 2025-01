"¡Milei nos ganó mal!": el cachetazo del riñón del PRO a Bullrich en pleno armado

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, cruzó hoy a Patricia Bullrich, quien cuestionó ayer su presencia como negociador del PRO ante el Gobierno para acordar listas electorales comunes, y usó una frase utilizada en campaña por el presidente Javier Milei: "Falacia ad hominem=falta de argumento".

Lacunza le dijo a Bullrich que "con su voz potente, el Presidente nos dio una lección en la campaña del año pasado: falacia ad hominem=falta de argumento. Y nos ganó mal! Usémosla!, así tenemos chances la próxima".

Mediante un posteo en la red social X, Lacunza cargó de ese modo contra Bullrich por sus objeciones a la mesa negociadora propuesta por Macri, y le señaló: "Si la invitación a la mesa de diálogo es solo para los que piensen todo igual, va a ser aburrida y nadie va a aprender nada".

Respondió de ese modo las afirmaciones de ayer de la ministra de Seguridad en un canal de noticias, en las que afirmó que "hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte", y sostuvo en alusión a Lacunza: "el que comparte las ideas a medias, o comparten sólo una idea pero otra no, con ese no".

Bullrich, a su vez, lo expresó al rechazar declaraciones en las que Lacunza calificó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, con conceptos como "sobresaliente fiscal", "aprobado monetario" y "pendiente cambiario", aunque solo hizo hincapié en este último.

Lacunza explicó su calificación hacia Caputo y el plan económico haciendo un parangón con la escuela. "Aprobamos primer grado (no era fácil), faltan 6 de primaria y 5 de secundaria (Pacto de Mayo)".

"Salvo para gobiernos infalibles, ponderar riesgos puede evitar un despiste más adelante y consolidar un programa bien concebido, nunca exento de curvas", aseveró Lacunza.