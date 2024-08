La ex ministra de Mujeres habló de la denuncia de Fabiola Yañez: "Jamás le di la espalda a nadie"

La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández puso en tela de juicio el funcionamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el cual fue cerrado y desmantelado por el Gobierno libertario. Por este mismo motivo, Ayelén Mazzina, quien estuvo a cargo de la cartera durante la anterior gestión, rompió el silencio y aseguró que la ex primera dama "nunca" le pidió ayuda frente a las agresiones físicas que recibió de parte del ex mandatario.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Al mismo tiempo, advirtió que si así lo hubiera hecho "no habría importado si era la Primera Dama" porque, en definitiva, "iba a ser una mujer pidiéndole ayuda". En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, sostuvo que conoció a la ex esposa de Alberto en "ámbitos institucionales" y que siempre le pareció "una mujer comprometida con la temática de género y preocupada por la desigualdad social". "No me pidió ayuda. Jamás dije lo que circula: 'quedate tranquila que ya va a pasar'. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Esa no sería yo. Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve", resaltó Mazzina.

De esta manera, la ex ministra manifestó que "si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características". Paralelamente, manifestó que "una sola vez" compartió con Yañez un viaje a Brasil, en el marco de una conferencia a la que habían sido invitadas por Rosângela, la esposa del presidente Inácio Lula Da Silva, y que siempre se vieron en presencia del ex mandatario y su custodia. Además, contó que la invitó a la cartera que comandaba para que conociera a su equipo de trabajo "y poder charlar" a solas.

A pesar de eso, reconoció que "por cuestiones de agendas", no lograron concretar esa reunión. Mazzina también hizo hincapié en que "se les pregunte a los varones" y no solo "a los colectivos feministas, a las Actrices Argentinas y a todo el movimiento" que siempre tienen que salir a "dar respuestas ante los ataques" permanentes. "Celebro que el tema de la violencia de género esté en debate público, ya que ahora estamos todos y todas de acuerdo que sí existe y que no era ni el fin del patriarcado ni la existencia de la violencia", concluyó.

La ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

El ex presidente sostuvo que es "falsa" la denuncia por violencia de género radicada en su contra por la mamá de su hijo Francisco y anticipó que presentará ante la Justicia pruebas y testimonios que "dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió". "Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", afirmó en un breve comunicado y cerró: "No voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".