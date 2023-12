"La gente entendió": Caputo habló de sus brutales medidas económicas y culpó a la "herencia"

En medio de su batería de medidas económicas que acorralaron a la clase media trabajadora del país, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el costo que se dice que lo va a pagar la gente "es la consecuencia de las políticas económicas del Gobierno anterior". "Eso es lo que pasa es cuando existen políticas populistas que no funcionan", advirtió y anticipó que los acuerdos de precios no sirven: "Son políticas que no sirven, toda esa herencia se va a ver los próximos meses".

Luis "Toto" Caputo

El ministro estuvo como invitado en el programa "A Dos Voces" que se emite por TN, la señal favorita de La Libertad Avanza (LLA) al menos durante los últimos meses. Allí, el funcionario adelantó que "la fórmula jubilatoria actual no funciona" y aseguró que se buscará "una nueva". "La inflación va a ser más alta que en noviembre, por eso los jubilados van a cobrar más que con la fórmula actual", destacó el ministro, visiblemente tranquilo después de los anuncios pronunciados el martes.

Según su postura, el gobierno que encabeza desde el domingo Javier Milei debe "poner las cuentas en orden porque la génesis del problema es fiscal, es decir, porque gastamos más de lo que recaudamos y creo que la gente lo entendió". "La gente entendió el problema, el Presidente Milei explicó estas cosas durante años y la gente lo votó", dijo y afirmó que "los que menos tienen subsidian al resto, a los que más tienen, pero ahora se empezará a subsidiar la demanda".

En relación con el recorte de subsidios, sostuvo que "se va a ayudar al que menos tiene y se implementarán las modificaciones en febrero si se llega a tiempo con las audiencias". "Estoy a favor de que cada uno negocie su salario pero estamos muy lejos de ese escenario", sumó sobre las paritarias. Según explicó, "el presupuesto de 2024 va a ser una prórroga del actual". "Nosotros nos hemos comprometido a alcanzar el déficit cero pero teníamos que presentar un proyecto que sea creíble", aclaró.

Luis Caputo lanzó una batería de

En ese sentido, contó que "lo hemos planteado a un grupo de economistas, con una muy buena recepción por parte de todos". "La primera reacción de los mercados fue muy buena porque se dio en un contexto en una baja de la tasa de interés en un contexto en la cual el mercado sabe que lo que se viene es una mayor inflación. El mercado le cree al programa y lo que hay que confiar es que estamos haciendo las cosas correctas", dijo Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda manifestó que "es un programa de estabilización de manual". "Shock fiscal, shock cambiario y una política monetaria creíble y los mercados confiaron. Estamos evitando una catástrofe, y lo que estamos haciendo es lo único y lo mejor que se puede hacer. Esta vez el esfuerzo que va a hacer la gente, va a rendir frutos", definió y reveló que "las provincias son las más interesadas en la reversión de ganancias".

De hecho, de las versiones sobre la vuelta a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia, Caputo dijo que "la prioridad es cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos" y agregó que "el Presidente es el fiscalista N°1". "Las medidas son transitorias y los impuestos no se van a quedar a vivir", especificó Caputo y cruzó a los manifestantes: "No hubo manifestaciones en cuatro años y ahora hacen marchas preventivas".

Las otras frases del ministro Caputo