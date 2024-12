La Justicia rechazó el amparo de Eduardo Kueider: seguirá sin su banca en el Senado

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó el recurso de amparo presentado por el ex senador nacional Eduardo Kueider, quien buscaba ser restituido en su banca tras haber sido destituido por el Senado por "inhabilidad moral". La decisión se basa en que la remoción, aprobada por amplia mayoría en la Cámara Alta, es una atribución exclusiva del Poder Legislativo según lo establece la Constitución Nacional, y no puede ser revisada en sede judicial.

Kueider, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en Paraguay, fue detenido a principios de este mes en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay con 211.000 dólares sin declarar. Este hecho derivó en un pedido de desafuero por parte de la Justicia Federal argentina y, posteriormente, en su destitución en una sesión especial del Senado. La votación alcanzó los dos tercios necesarios, con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

Victoria Villarruel

En su resolución, el juez Lavié Pico destacó que las atribuciones del Senado en este tipo de decisiones no pueden ser interferidas por el Poder Judicial. "El ámbito de control jurisdiccional no alcanza a las decisiones que otros poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva", afirmó. En su defensa, Kueider cuestionó la validez de la sesión en la que fue removido, argumentando que la entonces presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no debía haber presidido la reunión porque, en ausencia del presidente Javier Milei, ella estaba al frente del Poder Ejecutivo.

Este planteo fue respaldado por el propio Milei, quien aseguró que la sesión era "inválida" debido a que Villarruel ocupaba simultáneamente roles en los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que consideró una violación a la división de poderes. No obstante, el magistrado desestimó este argumento al considerar que la actuación de Villarruel se limitó a lo estipulado en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que establece que el vicepresidente de la Nación preside el Senado sin intervenir en las votaciones, salvo en casos de empate. "No quedan dudas de que su participación no tuvo injerencia alguna en el resultado de la votación", sentenció Lavié Pico.

Sandra Arroyo Salgado

Paralelamente, el ex senador enfrenta una causa penal en la Justicia Federal de San Isidro, donde la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición desde Paraguay junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están acusados de enriquecimiento ilícito y se encuentran bajo prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción. La jueza también ordenó el secuestro de celulares y otros dispositivos electrónicos, así como el allanamiento de la residencia donde cumplen arresto. De concretarse la extradición, Kueider quedaría a disposición de la justicia argentina, que avanza en la investigación por el origen de los fondos no declarados.

Edgardo Kueider a horas de ser detenido

La defensa de Kueider, encabezada por el abogado Maximiliano Ruiz, adelantó que apelará la decisión de Lavié Pico ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Mientras tanto, el ex legislador continuará sin fueros, lo que facilita su eventual detención en Argentina una vez que se concrete su traslado desde Paraguay.