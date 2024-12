Longobardi acusó a Milei de pedir su cabeza y avisó: "Los abusos del poder terminan mal"

Fiel a los tiempos que corren, el periodista recién despedido de Radio Rivadavia Marcelo Longobardi, utilizó su canal de YouTube para difundir las versiones acerca de que Javier Milei pidió su cabeza en la emisora, lo comparó con Cristina Fernández de Kirchner por sus rasgos autocráticos y le lanzó una dura advertencia de cara al futuro: "los abusos del poder terminan mal". Por otro lado señaló que la recuperación económica tiene "algún Talón de Aquiles", como "el cepo cambiario, el control de cambios y el atraso cambiario". "Con argumentos inverosímiles, ayer fui despedido", comenzó el conductor su descargo virtual. "El episodio ocurrió de una manera bastante brutal. Al punto que me hizo acordar a cuando Cristóbal López y Cristina Kirchner acordaron y ejecutaron mi despido de Radio 10, allá por 2012", recordó enseguida.

Según relató, junto a su producción estaban al tanto de las presiones que ejercían desde La Libertad Avanza (LLA) contra su programa. "De hecho, el dueño de la radio comentó que tenía fuertes comentarios adversos por parte de Karina Milei", reveló. "Dentro del ambiente del periodismo y la política se sabía perfectamente que había presiones muy fuertes para sacarme del medio", agregó enseguida, justo antes de asegurar que inclusive le llegaron versiones bastante peores que la que tiene.

Cristina Fernández de Kirchner junto a Javier Milei en la última asunción presidencial.

"También me alegro por haberle dado finalmente una satisfacción al presidente argentino, luego de haberle provocado tantos disgustos y haberle hecho pronunciar tantos insultos durante todo este año. Me alegro por él, si es que puedo darle así alguna compensación por tantos disgustos que le provoqué", ironizó después. "No tengo vocación de festejante ni de rebaño, por lo tanto tengo inconvenientes con la atmósfera contemporánea de la Argentina", sintetizó después.

A su vez, Longobardi profundizó alrededor del análisis de las razones de la llegada del actual gobierno. "El presidente Milei ha sido el resultado de un colapso de todo un sistema político. Él asumió en un contexto dominado por la furia, por la ira. Y esto ha encajado perfectamente con su personalidad", explicó. "Comprendo que la opinión pública acompañe este proceso de Milei, como consecuencia tanto del hartazgo de lo anterior como de la crisis económica de tantos años. Básicamente con el argumento de la esperanza", añadió.

"Mi trabajo no es seguir las encuestas. Incluso tal vez mi trabajo sea, en el fondo, ir contra las encuestas. Yo no estoy regulado por lo que dice la opinión pública. Y por supuesto que no encajo en este concepto tan rudimentario y binario, que es esta frase tan obvia que dice ¿la ves o no la ves?", argumentó Longobardi. "Mi trabajo no es verla o no verla. Estar de un lado de la radicalización o del otro. Mi trabajo es comentar las noticias", sumó.

"Él ha organizado un poco las cosas alrededor de este formato tan polarizado y ha comenzado a mostrar rasgos autoritarios y autocráticos bastante visibles. Al punto tal que sus seguidores los festejan. No es que yo lo inventé. Hay gente que festeja sus posturas autocráticas y radicalizadas. Como ocurría antes con Cristina , a quien también le festejaban los extravíos", reflexionó el periodista.

"A mí me parece que incendiar la convivencia democrática de un país, en el altar del Riesgo País, es peligroso. Y por eso es que he subrayado esto durante todo este año y por eso el presidente Milei estuvo tan molesto conmigo, y por eso ha pasado lo que pasó en la radio", remarcó el recién despedido. El ex conductor de Radio Rivadavia también denunció "han comenzado a aparecer cuestiones o asuntos más bien turbios", en referencia al caso del senador Edgardo Kueider y la postura del gobierno al respecto, "el tema de la ficha limpia" y el del "señor (Andrés) Vázquez que está ahora al frente de la DGI".

La comitiva argentina completa junto a Elon Musk y Donald Trump.

Longobardi también se negó a tener que elegir "entre un chavismo de ultraderecha y uno de ultraizquierda", en referencia a las construcciones del oficialismo y la oposición. "Milei se dice inspirado en Julio César. Al mismo tiempo que Cristina parece inspirada en Cleopatra", detalló, mientras señalaba las otras influencias autocráticas que tiene cada uno, con Donald Trump de un lado y Nicolás Maduro del otro"Yo no tengo por qué adherir a uno u otro chavismo, ni tengo que aprobar que Argentina finalmente oscile entre diversos formatos del chavismo, con independencia de sus éxitos y sus fracasos", cuestionó el periodista.

"Julio César tuvo una gran relación con Cleopatra. Inclusive tuvieron un hijo. Julio César terminó mal cuando cruzó el Rubicón. Y Cleopatra cuando huyó despavorida de la batalla de Accio, donde la perseguían los seguidores de Julio César. Porque finalmente los abusos del poder en la historia terminan mal", concluyó.