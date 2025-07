Fantino sigue su cruzada: acusó a Pareja de "casta" y apuntó contra Bullrich por "vender humo" para quedarse con el poder

Alejandro Fantino, uno de los periodistas más afines al presidente Javier Milei, volvió a protagonizar otro explosivo monólogo al aire en su canal Neura, donde desató una crítica demoledora contra Sebastián Pareja, actual funcionario y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El eje del descargo fue una reciente declaración de Pareja que, según Fantino, desestimaba el trabajo de los "referentes digitales" que militaron el proyecto libertario desde sus comienzos. "Pareja es más casta que Scioli", disparó el conductor, visiblemente indignado. "Me hinché las bolas, tipos como este me desilusionan. Me desilusiona por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante y poniendo los huevos sobre la mesa", remarcó.

Fantino no ahorró insultos ni sarcasmo: "¿Quién sos, Pajerta? ¿De dónde saliste, papá? Hace tres años, cuando a Javi no le abría la puerta a nadie, ¿dónde estabas vos, Pajerta? ¿Qué hacías? ¿Tenías una gomería en Charata? ¿Qué cambiabas? ¿Llantas?". A lo largo del monólogo, insistió en que figuras como Pareja "desprecian a la militancia digital" que -según él- fue clave en la construcción del fenómeno Milei.

El periodista defendió con énfasis a los "pibes libertarios" que no fueron incluidos en las listas, y denunció que "un casta estatal como este, que fue peronista, macrista y ahora libertario, deja afuera a los que se rompieron el culo desde el primer día". Y fue más allá, con un mensaje directo a la secretaria general de la Presidencia: "Karina, sácatelo de encima a este tipo, en vos confío Karina. Este tipo va a traer problemas. Es absolutamente casta".

Pero la furia no se detuvo ahí. Fantino también arremetió contra Patricia Bullrich, a quien acusó de querer desplazar a figuras clave del entorno presidencial. "Bullrich empieza a vender humo y a pelearse con el que encuentre a mano, porque cree que todos son pelotudos y toma a la gente de pelotuda", sostuvo. Según Fantino, la ministra de Seguridad busca ocupar uno de los dos sillones de poder más importantes del Gobierno. "Bullrich quiere el lugar de Guillermo Francos o el de Santiago Caputo. ¿Listo? Lo dije. Así es", lanzó sin filtro.

Karina y Javier Milei junto a Sebastián Pareja

El conductor incluso especuló sobre un inminente movimiento en el gabinete nacional: "¿Saben que el Gordo Montenegro es muy factible que se quede con Seguridad? ¿Saben que es muy factible que Ritondo tenga algún acercamiento o se quede con el servicio de inteligencia, con la AFI? Entonces, Patricia sabe que hay dos lugares posibles: el de Santiago Caputo sentadita en la mesa o el de Francos como jefe de Gabinete. Y entonces sale a envasar humo, como lo que hizo ayer".

Fantino también puso en duda la legitimidad del respaldo mediático que recibe Bullrich. "Está ayudada por un aparato mediático que le hace notas para que la mina venda ese humo. Pero eso termina mal, porque no se va a bancar no ir a una de esas sillas", advirtió. El tono del periodista fue tan visceral que incluso ironizó con que podrían interpretarse sus dichos como amenazas: "Espero que decir K-47 acá no venga Patricia y me mande una carta documento diciendo que quiero matarlo a Pajerta".

Milei y Bullrich

La interna entre armadores políticos, referentes digitales, figuras mediáticas y miembros del Gabinete parece estar lejos de resolverse, y el ruido generado por voces cercanas al presidente, como la de Fantino, marca un síntoma evidente de descomposición prematura dentro del oficialismo. En medio de una crisis económica, un ajuste feroz y una creciente caída en la imagen del Gobierno, el fuego amigo ya no se disimula. Ni siquiera entre los más leales.