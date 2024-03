La respuesta del Gobierno al teléfono intervenido de Estela de Carlotto y las nuevas provocaciones antes de la marcha

Quedan sólo 48 horas para que el 24 de marzo llegue a las calles del país para que los ciudadanos griten ¡Nunca más! Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza irrumpió en la historia y quiere dar vuelta la página de los aberrantes ataques a los Derechos Humanos cometidos en la Dictadura cívico-militar de 1976.

En las últimas horas se conoció un ataque directo a una militante de la agrupación H.I.J.OS en la que se denunció un abuso sexual, intimidaciones, golpes y amenazas con la "firma" de VLLC (viva la libertad carajo), frase con la que termina todas sus alocuciones -virtuales y presenciales- el presidente de la nación Javier Milei.

Comunicado de la red nacional H.I.J.O.S

Pero los hechos no quedaron allí. En una entrevista radial a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto con el periodista Mauro Defederico, se escuchó una rara interferencia que dio precisiones de que su teléfono estaba "pinchado".

En medio de la entrevista que trataba sobre la marcha del próximo domingo 24 de marzo, se escucharon varios sonidos de teclas. De Carlotto no tuvo ninguna duda: "Tengo intervenido el teléfono, no sé qué pasa", dijo y agregó: "Están escuchando y no les conviene que hable".

Lejos de escalar a planos más violentos, como lo hace el gobierno de las Fuerzas del Cielo cada vez que percibe un ataque, la abuela de Plaza de Mayo bajó el tono y aclaró: "Nuestra presencia es en paz" y reflexionó: "Pero esto es gravísimo, el ser humano tiene que tener libertad de acción".

La respuesta del Gobierno

En una de sus tradicionales conferencias de prensa desde Casa Rosada, Manuel Adorni, vocero presidencial, fue consultado por el hecho que había sucedido horas atrás y que dejaba en evidencia las tareas de inteligencia para con la militante de Derechos Humanos.

Fiel a su estilo, ironizó: "Yo estoy cansado de que se me corten las llamadas de WhatsApp y de tener problemas para comunicarme" y, no conforme con ello, contestó con condescendencia: "Es un tema que tenemos que resolver en Argentina, el de la comunicación".

Manuel Adorni

Sobre el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, expresó: "El 24/3 llamamos a la reflexión, en esos episodios no tiene que importar la ideología sino los hechos" y agregó: "De la misma forma se refirió a lo ocurrido al ataque a una militante de H.I.J.O.S: Cualquier episodio que esté fuera de la ley lo vamos a repudiar, no importa quién haya sido la víctima".

Esto fue solo una extensión de lo que dijo tibiamente y desconociendo que, dentro de su partido están latentes las ideas negacionistas y de condecoraciones a militares que participaron en torturas, secuestros y desapariciones forzadas de personas: "Esperamos que la justicia avance y que dé con el esclarecimiento. Esperamos también que los responsables paguen por sus actos".

"Si están perdidos, sigan los pañuelos"

Fuera del episodio de posible espionaje, de Carlotto quiso opinar sobre los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Lo que diga ella no me interesa porque ella es una persona mala que desgraciadamente está ocupando un cargo político y desde ese lugar miente mucho".

Y, sobre el día de la Memoria, expresó: "Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar", y haciendo alusión a los jóvenes argentinos que fueron los que más sostuvieron la campaña de Milei, expresó: "No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz".

Estela de Carlotto

A los negacionistas, Estela les contestó: "Aunque estén todas estas mentiras que se están imponiendo desde el Estado para poder decir la verdad de que son 30.000, y ya no necesitamos demostrarlo". Y, para culminar, reflexionó: "Estamos preparando el discurso general de cada organismo de Derechos Humanos y la convergencia de otros grupos que nos acompañarán en este mismo día".

Las madres no están solas, el pueblo las protege.