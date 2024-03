"Tienen que terminar con esta idea de golpismo interno": los malabares de Adorni por la interna en LLA

El vocero Manuel Adorni negó que exista una interna entre el presidente Javier Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que la referente negacionista se mostrara en oposición a muchos de los proyectos oficiales. Además, justificó la violencia contra el periodista Fabián Waldman, cuando este le preguntó sobre un like que dio el mandatario a un meme en su contra y, en referencia a la pobreza, apuntó a los intermediarios en comedores y administración de planes sociales.

"Si hay alguien que atenta contra el gobierno de Milei, en tal caso jamás va a ser la vicepresidente Villarruel y los que comparten una idea de cambio. Tienen que terminar con esta idea de golpismo interno", propuso el funcionario, con la intención de tratar como rumores a las expresiones abiertas de la abogada contra iniciativas presidenciales. "El no decir la verdad sería algo letal para nosotros. Somos defensores de la verdad, que por supuesto es parte de la libertad. ¿Te imaginás a alguien liberal mintiendo o no teniendo libertad para expresarse? No es nuestra filosofía, ni del presidente ni de Villarruel, vicepresidente de la Nación", insistió ante las repreguntas.

En una conferencia en la cual la mayoría de las preguntas fueron realizados por estudiantes de la carrera de Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina (UCA), hubo un intercambio con Waldman que expuso nuevamente el nivel de agresión virtual que se maneja desde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). "Es un meme, Fabián", le respondió al periodista cuando expuso el like de Milei a una imagen que lo ponía a él en el lugar de una actriz porno y rodeado de hombres con los rostros de Adorni, y los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel en el Congreso.

"Vocero, le respondo por acá porque no me dio la posibilidad de repreguntar hoy. Sí, es un meme al que el Presidente le dio like en el cual me agrede. No tengo que aclarar la desigualdad de poder entre ambos", escribió el periodista en su cuenta de X. "Naturalizar estas agresiones constantes nos transforma en una sociedad aún más socavada. Ustedes han hecho del odio su bandera y lo demuestran día tras día. El Presidente habilita a sus seguidores, primero en redes y luego en la vida real a agredir a cualquier ciudadano", advirtió.

"La ex vicepresidenta salvó su vida de casualidad y nuestra historia está llena de muestras como esa", agregó en relación al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, cuando le gatillaron dos veces frente a su rostro. "Que se dedique a gobernar y resolver los problemas que hasta ayer estaban pero que hoy agravó y seguramente van a empeorar en los próximos días", solicitó Waldman.

A este reportero el vocero se volvió a referir cuando fue cuestionado respecto a la marcha de la memoria que se realizará a Plaza de Mayo el próximo 24 de Marzo. "El operativo está a cargo del GCBA. Por lo tanto nosotros no tenemos nada que hacer, excepto que nos pidan soporte o apoyo. Apelamos a que sea, le decía a Fabián, una jornada en paz, de reflexión, de verdad", demandó. Luego, sobre las polémicas expectativas de reacciones negacionistas de parte del Poder Ejecutivo, advirtió "que va a haber algún tipo de spot, pero no hay nada en agenda para el 24".

El tuit de Fabián Waldman denunciando una nueva agresión presidencial en su contra y advirtiendo sobre la violencia que despierta.

"Como me gusta hablar, ¿vieron? Me puedo quedar acá hasta las 17", lanzó en un momento el vocero, feliz de estar rodeado de estudiantes de periodismo que hacían sus primeras armas, como suele hacer los viernes, y no de profesionales formados que cuestionan las políticas e iniciativas oficiales. Así fue que aprovechó para meterse de lleno en temas polémicos como la pobreza, la asistencia social y los planes.

"Una de las cosas que encontramos tal vez más dolorosas es el tema del manejo que había con los alimentos, esto de transferir a comedores donde tal vez no había la gente que en los papeles pensaba encontrar, el cambio en la calidad de los alimentos, donde el Estado adquiría determinado alimento y llegaba otro", explicó sobre los recortes en comedores. "Todo eso se está regularizando, es un proceso muy largo. Hay muchos que ya están regularizados, a los que ya se les está transfiriendo lo que consideramos que les corresponde. Nosotros siempre vamos a trabajar y estamos trabajando en ayuda directa. Queremos eliminar cualquier tipo de intermediación por un montón de razones, como que el intermediario no haga negocios para sí mismo, sino también para ganar eficiencia y entender qué le pasa a la otra persona", añadió.

"Va a haber novedades con respecto a transformar todo lo que tenga intermediación en ayuda directa", agregó. "También tenemos que reflexionar que la intermediación no es un negocio menor y que simplemente se quedó un peso de la persona asistida. Tenemos casos denunciados en Chaco donde los planes sociales se les cambiaban a las mujeres por sexo. Ni hablar de llevar a sus niños a las marchas. Incluso cosas muy brutales como amenazar cortar un remedio oncológico si no ibas a una marcha. Todo eso lo vamos a pulverizar, a como dé lugar. No vamos a poner en riesgo ni en juego, ni vamos a permitir que ningún inhumano le siga quitando la dignidad a quienes más lo necesitan", denunció el vocero.

Los comedores populares abundan en la Argentina.

"La pobreza es un tema de lo más indigno e inhumano que ha dado la política argentina en las últimas décadas. Nuestra ayuda va siempre en el orden de prioridades, siempre en el esquema de 'no hay plata', la restricción presupuestaria que nosotros respetamos a rajatabla. No porque seamos necios, sino porque todo lo contrario: entendemos que es la única manera en que la Argentina empiece a crecer sin inflación, mostrar previsibilidad y generar ese crecimiento que luego impacta en los salarios reales y luego en bajar los niveles de pobreza", pronosticó.

El grupo más vulnerable y que más atenta contra nuestro futuro son los más chicos"

Tenés seis de cada 10 chicos pobres. Si vos no hacés nada, ese 60 por ciento no se va a poder educar como corresponde. Por lo tanto no van a poder salir nunca de esa situación. Si no hacés nada, tu pobreza proyectada probablemente tenga un piso del 60 por ciento en los próximos años. Si vos hacés mal las cosas, eso va a crecer, y vas a terminar, como dijo José Luis Espert, en una gran villa miseria. Tenemos que tratar de que a esos chicos las necesidades les desaparezcan y se puedan educar", prometió Adorni.