Las prepagas insisten con los aumentos y para Belocopitt el Gobierno les tiró un "balde de mierda"

En medio del feroz aumento en el valor de las cuotas de los usuarios en un 160% en lo que va del 2024, Claudio Belocopitt -titular de Swiss Medical- sostuvo que el Gobierno le tiró un "balde de mierda" y rechazó las acusaciones de cartelización del Gobierno. "Eso es tirar un balde de mierda para que algo quede. Más de 200 mil empresas recibieron el programa ATP. Entonces, el Gobierno tiene que acusar a todos", sostuvo el empresario.

Recordemos que después de que el Gobierno de Javier Milei liberara el sistema de precios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las prepagas se lanzaron en una carrera para recuperar el valor en las cuotas de sus servicios. Para ser claros, las empresas tardaron lo que un pestañeo en enviarle mensajes a los usuarios advirtiéndoles que entraría en vigor un aumento del 40% en enero. Luego anunciaron una suba del 27% en febrero y otro 20% para marzo.

Y a pesar de que los bolsillos no aguantan esta suba (según un estudio privado, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota de medicina prepaga con sus ingresos mensuales), el aumento de abril será de entre 16 y 19% a la espera de la suba de mayo que ya anunciaron que será de un 9%. En medio de este panorama fue que el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media".

Y el guante lo recogió nada menos que Belocopitt, quien afirmó que el posteo del ministro en su cuenta de "X" fue "una declaración súper agresiva". "No hubiese sido más correcto citarnos a una mesa para preguntarnos qué estaba pasando. Nosotros vamos a presentar todos los datos que tenemos. Para poner un ejemplo, los laboratorios internacionales con medicación cautiva, han aumentado más del 500% y nadie los llamó. Esta es la cuestión", dijo.

El plan de ajuste fiscal fue puesto en marcha por Luis Caputo

Además, remarcó que el Gobierno, pese a desregular en su momento la actividad, hará "un control de precios" en el sector con la cautelar que presentará para retrotraer los precios. "La medicina tiene imperiosa necesidad de replantearse muchos temas, hay que hacer un sistema diferente, cualquier especialista lo va a decir. Si vos pretendes que esto se hubiese hecho de otra manera, tenías que juntar a los actores, pero tienen que participar todos", remarcó el dueño de Swiss Medical.

Según explicó, pidió juntarse con el Gobierno "en infinidad de veces y por cuestiones se agenda no me recibieron". También confirmó que deja la cámara de prepagas para descomprimir la situación luego de ser el actor apuntado por el Gobierno. "Creo que lo mejor en este momento si se cree que yo soy el actor intelectual de esto es que no esté en la cámara. Hay que buscar consensos", repitió.

En el comunicado que difundió este martes, argumentó que "debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años". Como dueño de Swiss Medical, Belocopitt lidera la segunda prepaga del mercado, que ostenta un 14,8% de share del mercado.

El empresario incursionó en el sector de la salud con la compra de la Clínica Suizo a fines de los '90. Actualmente, su empresa es la segunda prestadora privada de medicina prepaga en términos de cantidad de afiliados, con más de 1 millón de socios. Primera está OSDE, con 2,2 millones de usuarios. En tanto, Medicus se encontraba octava en el ranking, con 240.000 cápitas y una participación menor al 4%, al momento de la adquisición por parte de Belocopitt.

Swiss Medicala adeuda una millonaria suma al Estado

Sobre los descarados aumentos, Belocopitt volvió a justificarse apoyándose en los datos oficiales. De acuerdo al INDEC, los incrementos están por debajo de la inflación. Los últimos datos disponibles refieren a la situación a febrero y dan cuenta que en un año las cuotas de las medicina prepaga aumentaron 253%, contra un IPC general que subió 277%. De esta manera, las empresas pueden argumentar que sus precios aumentaron 22 puntos menos que la inflación general.

Sin embargo, diferente es el panorama si se toma lo que sucedió en el primer bimestre del año. En pocas palabras, los valores mensuales de las prepagas ajustaron un 73,3% contra una inflación en el período de 37,5%. "En un momento que está todo tan politizado, quiero que quede claro que no quiero hacer un juego político de esto, hay una cuestión técnica en esto. ¿Se nos fue la mano a nosotros, o se le fue la mano a la inflación?", analizó Belocopitt.

Y siguió: "¿Hay algún sistema en Argentina que tenga tantos actores en su actividad? Acá hay infinidad de actores en esta actividad y se sabe cómo compiten en el mercado". El también accionista del Grupo América admitió que está de acuerdo con los lineamientos del gobierno de Javier Milei con la desregulación de la economía y propuso tomar medidas como la entrega de vouchers para reducir las cuotas. "La realidad no la puedo cambiar", aclaró.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical

Y cerró: "Sí sé que la cuota es costosa para la gente, pero hay que poner los valores que tienen que ser. Hay infinidad de caminos para eso, por ejemplo los vouchers que se entregan en la educación. Cuál sería la diferencia de poder entregarlos para la medicina también, se podrían hacer conversando, no buscando la confrontación".