La Asociación Síndrome de Down cuestionó a Milei y Adorni les respondió: "Nos sentimos tan dolidos"

La guerra entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a dejar en evidencia la peor cara del mandatario libertario: la de la discriminación y la ofensa contra todas las personas que sean diferentes. En los últimos días, el jefe de Estado le dio un "me gusta" a un meme en el que se lo presenta al patagónico como una persona con síndrome de Down, lo que derivó en fuertes críticas y claros pedidos de rectificación sobre el hecho.

"Quiero pedirle al Presidente que pida disculpas públicamente por lo que hizo y defender al colectivo de discapacidad", exigió en un video que se viralizó en las redes sociales la vicepresidenta del Consejo Asesor de síndrome de Down de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Dominique Kantor.

"Las personas con síndrome de Down no nos merecemos este trato, que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo estas cosas", afirmó más adelante, como respaldo a la acusación que hizo su organización sobre los sucesivos gestos en los que cometió "actos de discriminación" el mandatario nacional.

ASDRA ya en los últimos días se había referido al hecho que se desató en las redes sociales y rechazó la actitud de Milei desde "la Red Trisomía 21 (Red T21)", una organización que nuclea a muchas otras y que tiene como objetivo "desarrollar una acción política, cultural e institucional representativa en la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas con síndrome de Down".

El like discriminatorio contra el síndrome de Down que realizó el presidente Javier Milei.

"Desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'. También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero, por ahora, no hubo respuestas", reconocieron desde ASDRA.

"El exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera la Presidencia utilizó el término 'mogólico' para insultar y descalificar a una persona. En su momento, desde el movimiento asociativo salió un comunicado", recordaron, para luego exponer la falta de voluntad del oficialismo nacional a la hora de atender sus reclamos.

Según explicaron, el 11 de diciembre de 2023 le enviaron una carta a la ANDIS "para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down", que todavía no fueron atendidos.

Previo a la discriminación al síndrome de Down, había likeado otro posteo relacioando a la pedofilia.

La Red T21 nuclea a: ASDRA, Colibrí (Salta), Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Civil Trisomía 21 Villa Ángela (Chaco), Down Catamarca, Down is Up Tucumán, Fundación Incluir (Gualeguaychú), ASDCU (Concepción del Uruguay), Pequeño Mundo (Misiones), ARID (San Juan), ADOM (Mendoza), Tandil Inclusiva, Asociación Civil T21 El Trébol (Sata Fe), AISDRO (Rosario), Down is Up Córdoba), AVISDOWN (Villa María), Caleuche (La Pampa), Fundación Par 21 (San Luis), APASIDO (Neuquén y Río Negro), Asociación Civil Ruca Nehuén (Río Negro) y APASDECH (Chubut).

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de las críticas y en su habitual conferencia de prensa manifestó: "Lamentamos profundamente que se haya armado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos más que nada e incluso tengo razones personales para decirlo. Lamentamos profundamente todo lo que ocurrió y por supuesto, no fue partícipe de semejante aberración el presidente Milei, Esa publicación desapareció y apelamos a que ese tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ninguna parte, en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia porque nos parece extremadamente doloroso y a mi en lo personal me duele".