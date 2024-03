Lo que importa: quiénes votarán a favor y quiénes en contra del DNU de Javier Milei

Sucedió por primera vez en la historia argentina tras la recuperación de la democracia: la cámara de Senadores rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue presentado a fines de diciembre de 2023 por el actual presidente libertario Javier Milei.

Ese arco político puso el grito en el cielo por considerar que quienes votaron en contra están poniendo palos en la rueda a la desregulación de la economía y el reduccionismo del Estado a su mínima expresión; dos premisas a las que muchas fuerzas políticas se oponen con uñas y dientes.

Javier Milei

El escándalo político que generó que el DNU caiga desplomado de la Cámara Alta, generó presiones en las autoridades de la Cámara Baja o Diputados que serán los encargados de dirimir qué será del contexto socioeconómico del país.

Aunque todavía no hay una fecha específica para el tratamiento del megadecreto de las Fuerzas del Cielo, en los pasillos del Congreso de la Nación ya se habla y se negocia según de qué lado de la mecha política se encuentre cada dirigente.

Congreso de la Nación

Según consignaron en el ciclo radial Argenzuela, Santiago Caputo fue el encargado de llamar a cada uno de los gobernadores tras la aplastante derrota política en el recinta. ¿Qué le respondieron? "Se la pasan faltándonos el respeto, no cuenten con nosotros".

"Hoy el clima en Casa Rosada es menos peor de lo que esperábamos. La vamos a revertir en Diputados", dejaron deslizar desde el bloque libertario que promete y está seguro de que lo próximo será que el DNU sea ley.

💣 Bombita. Para que el DNU siga vigente necesita que una de las dos Cámaras lo apruebe. Es por eso que La Libertad Avanza se juega sus cartas más importantes de cara a ese debate

Lo que importa: quién vota qué

En principio, la premisa de "darla vuelta" del gobierno libertario no será para nada fácil. No solo porque los votos técnicamente nos les alcanza sino también por los graves insultos y maltratos del mismísimo Presidente hacia los funcionarios de la oposición.

Los integrantes del recinto fueron tildados como "un nido de ratas" pero también se llevó adelante el proceso de desfinanciación más despiadado desde el retorno de la democracia en las provincias.

El bloque de UxP pidió expresamente a Villaruel que tratara el DNU

Sumado a eso, las escalas salariales están totalmente rebajadas por lo que el clima social no ayuda: las tarifas de los colectivos y transportes públicos son impagables y desde ese sector ya se llevaron adelante varios ceses de actividades.

Como ese sector, el de la salud está igual, en plena lucha y movilización. Se le suman los gremios docentes que ya no perciben el Fondo de Incentivo Docente y sus básicos están casi en la línea de la pobreza.

Docentes argentinas en lucha

Las papas libertarias queman y no parece haber ningún plan "B", aunque el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que no solo tienen un plan "B", sino un plan "C" que todavía no pueden salir a la luz para no "adelantar estrategias".

Todo lo que expresa el arco político de LLA parecen ser castillitos de arena si se analiza la realidad latente: tienen solo 76 votos afirmativos para aprobar el DNU. Ese número se conforma sumando la totalidad de las bancas propias (39) y las del PRO que son 37 en total.

Manuel Adorni

En contraposición, el bloque Unión por la Patria (UxP) tiene una base de 99 votos que bajo ningún punto de vista votarán a favor del DNU tal como lo hicieron con la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (Ley Ómnibus).

A esos 99 se suman los votos del sector de la izquierda; los del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que en total son 5 y sumarán entonces 104 votos en contra del mega DNU.

El bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores votaría en contra del DNU

Ahora bien, los que definirán los destinos del país serán los bloques autodenominados "dialoguistas" que son los que inclinaron la balanza en contra de la Ley Ómnibus, sobre todo expresándose en contra de las facultades delegadas para el Presidente y los Fondos Fiduciarios que LLA quería socavar.

Es ahí que la votación se encuentra con los 34 votos de la Unión Cívica Radical (UCR); 23 en total del bloque de Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal (HCF); 8 de Innovación Federal (IF) y los votos de los funcionarios patagónicos: 2 de Santa Cruz, 3 de Independencia y 1 del Movimiento Popular Neuquino.

Miguel Ángel Pichetto

Pichetto, que al principio de la discusión estaba a favor de muchas de las políticas económicas de Milei, reculó y ahora se encuentra en la lista de enemigos personales de Mieli.

Se podría jugar a hacer futurología y las cuentas darían a favor del rechazo al DNU por parte de este bloque, también por la reunión secreta que mantuvo él con la vicepresidenta Victoria Villarruel, encargada de llamar a sesionar por el megadecreto.

Gobernadores patagónicos

En cuanto al bloque de los gobernadores patagónicos, el rechazo también podría ser negativo por el conflicto que existe con Ignacio Torres -gobernador de Chubut- con quien Milei tuvo un ensañamiento sin precedentes durante el mes de febrero de 2024.

Haciendo un recuento de los votos que se sumarían a UxP y al FIT, se obtiene un número total de 127 en contra. A los 104, se le suman: 6 de la Coalición Cívica; 1 de Margarita Stolbizer; 2 de Santa Cruz; 2 Socialistas; 1 de Natalia De la Sota; 6 de Martín Lousteau y 5 de Facundo Manes.

Para que el DNU se rechace, es necesario conseguir tres votos más que provendrían de alguna fuga de los diputados que coquetean más con las Fuerzas del Cielo que con las fuerzas del pueblo.