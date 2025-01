Lo importante: todo lo que necesitás saber antes de ir a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista

Todo listo para la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que se realizará en más de 100 plazas de todo el país en respuesta a los violentos dichos de Javier Milei en el Foro Económico en Davos en ataque directo al colectivo LGBT y los feminismos.

Además de los ataques verbales, cabe destacar que el gobierno de La Libertad Avanza desfinanció programas de protección a los derechos humanos que incluyen la mejora de la calidad de vida de identidades LGBT históricamente relegados, relegadas y relegades por el Estado.

Flyer para invitar a la Marcha del Orgullo Antifascista y Anticolonialista

Sin embargo, la relación entre la palabra "pedofilia" a idententidades no heteronormativas fue la gota que rebalsó el vaso y es por eso que desde hace dos semanas se organiza una gran manifestación que fue creciendo con el paso de los días.

💣Bombita. La marcha está convocada para las 16 horas del sábado 1° de febrero para marchar desde Plaza de los dos Congresos hasta Plaza de Mayo.

Ahora, no sólo adhieren organizaciones sociales que se dedican a la protección de los derechos de las personas LGBT sino también centrales de trabajadores como la CGT, la CTA y ATE. Además, organismos protectores de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo; sin embargo sorprendió la cantidad de adhesiones que alcanzó a ciudades de todo el mundo tanto en Latinoamérica como cruzando el charco.

Adhesiones a la marcha en el mundo

En Argentina, todo el arco político estuvo de acuerdo en ponerle un freno a la retórica violenta del presidente de las fuerzas del cielo. Desde el PRO por ejemplo, respaldaron la movilización y hasta Jorge Macri salió a denunciar el exabrupto de Milei.

Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria convocó a la marcha "contra las expresiones de fascismo" de Milei y expresaron: "Repudiamos con firmeza las expresiones cargadas de odio", y llamaron a marchar "a lo largo y ancho de toda la Patria" en contra de la motosierra de Milei: "No al recorte de derechos. No a los discursos de odio. Sí a la diversidad. Sí a la democracia".

Flyers invitando a la marcha en diferentes ciudades del mundo

Del otro lado, el radicalismo confirmó su presencia en la marcha contra la política LGBT-odiante de La Libertad Avanza: "Desde la UCR reiteramos el firme compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y plural, y convocamos a la ciudadanía a sumarse a la Marcha del 1° de febrero en defensa de los derechos de todas las personas".

Manuela Castañeira, del Nuevo Más, Manuela Castañeira también adhirió con sus militantes y puso en valor el movimiento antifascista y antirracista que "no deja de crecer". En la misma línea expresó: "Estamos convencides de que seremos miles en las calles para terminar con los discursos de odio de Milei y para que quede claro que ¡al closet no volvemos nunca más!", dijo y siguió: "Milei se pensó que desde Suiza podía teledirigir un ataque facho sin tener consecuencias y volvió a encender al país. Ahora va a recibir una lección porque en Argentina los discursos fascistas no tienen lugar ", aseguró en redes sociales.

Contactos en caso de ser detenidos por la policía

En Argentina, ciudades que adhieren

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se realizará en: Azul, Bahía Blanca, Chivilcoy, Coronel Dorrego, La Plata, Mar de Ajó, Mar del Plata, Miramar, Monte Hermoso, Necochea, Punta Alta, San Clemente del Tuyú, Sierra de la Ventana, Tandil, Villa Gesell, Catamarca, en Resistencia, en Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, San Francisco, Santa Rosa de Calamuchita, Villa María, Córdoba, Curuzú Cuatiá, Esquina, Corrientes, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguay, San Salvador, Santa Rosa, Mendoza, Posadas, Puerto Iguazú, Oberá, Neuquén, San Miguel de Tucumán, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, Cipolletti, El Bolsón, Fiske Menuco, Ingeniero Jacobacci, Viedma, General Roca, Salta, San Juan, Villa Mercedes, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Calafate, Caleta Olivia, El Chaltén, Pico Truncado, Piedrabuena, Río Gallegos, Santiago del Estero, San Miguel, Río Grande y Ushuaia.

En el mundo, las ciudades que adhieren