Los hinchas de Boca votan el 17 de diciembre: el detrás del histórico fallo que hizo enojar a Macri

Luego de varios idas y vueltas judiciales, hubo fallo favorable para que las elecciones del Club Atlético Boca Juniors se celebren, contra todo pronóstico de las fuerzas macristas que habían propuesto mediante una medida judicial suspender los comicios que se iban a celebrar tres semanas atrás. La decisión fue aprobada mediante una resolución de la Cámara Civil que revocó la cautelar firmada por la jueza Alejandra Abrevaya.

El histórico revocamiento del reclamo -que presentó la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri- se dio tras probar que las 13 mil personas que alegaban que se habían asociado ilegalmente no tuviera lugar: "La alternativa procesal elegida por la parte actora para presentar su reclamo de ninguna manera constituye el marco idóneo para excluir a una masa de aproximadamente trece mil personas incluidas en el padrón" y continuaron: "Es relevante destacar, no han sido oídas.

Macri y su socio Ibarra

Palabras más palabras menos, se hizo efectivo que puedan votar los 13.800 socios en cuestión. Esta decisión la tomaron los camaristas José Fajre, Marisa Sorini y Ricardo Li Rosi a través de un fallo que detalla tres puntos particulares por lo que las elecciones deben llevarse a cabo sin dudas. El primero describe que: "Si hay un uso y costumbre por el artículo 18 de que los socios pasan de manera discrecional a activos, eso no puede ser cuestionado"; el segundo punto reza: "Si hay socios que no pasaron debidamente a activos, tendrían que haber sido cuestionados hace tiempo" y por último: "Por estatuto, no se puede discutir la condición de los activos pasado un año".

Mauricio Macri VS Juan Román Riquelme

No quedan dudas: los 94.188 socios Xeneizes (se espera que asista el 50% del padrón) tendrán derecho a votar el próximo domingo 17. Podrán elegir entre dos opciones muy equidistantes: Jorge Amor Ameal junto a Juan Román Riquelme por un lado o a Andrés Ibarra y Mauricio Macri por el otro.

Tarda en llegar pero al final... hay recompensa

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales del club bostero confirmaron: "Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y 18 horas, se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027".

En el mismo comunicado confirmaron que se empezará a organizar y acondicionar espacios del club para que los comicios se desarrollen de manera exitosa, como por ejemplo las plateas, los accesos, los sectores para recreación y hasta los "espacios dedicados a la gastronomía y cuestiones logísticas", confirmaron.

Día del Hincha de Boca

Desde la Comisión Directiva se también se tomó una polémica decisión: no se festejará el Día del Hincha de Boca que se celebra todos los 12 de diciembre. Esto es para poder acomodar y esperar al domingo 17 en el que se llevarán a cabo las elecciones.

El final del comunicado es épico: "Porque conocemos a la gente de Boca, porque sabemos de su sentimiento y fidelidad al club, estamos convencidos de que el domingo viviremos otra jornada inolvidable".

Reacciones diversas: ¿Macri o Riquelme?

Los hinchas de Boca se pronunciaron en contra pero muchos más a favor. Algunos, hasta se quejaron de la decisión de haber cancelado el Día del Hincha: "Ah, ¿encima se dan el lujo de sacarle la fiesta al hincha? Era la oportunidad para volver a unir a los hinchas de Boca...". Hubo también, comentarios de apoyo a Mauricio: "Claramente este domingo es con el mismísimo Mauricio Macri".

Sin embargo, fueron muchos más los que sí quieren que las elecciones se lleven a cabo y además juraron que Macri quedaría ¡afuera!: "¡Afuera Macri!, ¡Afuera Palermo!, ¡Afuera Schiavi!, ¡Afuera Cagna!"; otros apostaron por Riquelme: "Todos juntos de la mano de Román"; algunos fueron más profundos: "La lealtad con más lealtad se paga, a defender el club en las urnas como lo hemos hecho está semana donde injustamente nos arrebataron las elecciones x Román 2023".

Algunos también apelaron al amor: "Te amo Boca. El club es de los socios, de la gente y de nadie más. Nos vemos el 17 en nuestra casa". Y otros al humor: "A la 9 de julio después de La Boca y al Mc Donalds como manda la historia".

La reacción de Pergolini

En cuanto a dirigentes, uno de los primeros en romper el silencio fue Jorge Brito, presidente de River: "Futbolísticamente uno quiere que Boca pierda todo lo que pueda, pero no me alegra para nada que la justicia intervenga", expresó y siguió: "No me alegra para nada que la Justicia intervenga ni en Boca ni en ningún club porque creo que estas cosas manchan al fútbol, por eso me alegra que van a poder haber elecciones". Del otro lado habló a través de su cuenta oficial de Instagram Mario Pergolini que está del lado de la lista macrista expresó: "Listo. La Justicia habló. A votar y a volver, todos juntos, a alentar a Boca. ¡Vamos Boca!".