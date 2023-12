"La Patria no se vende": Axel Kicillof juró como gobernador con chicanas contra Javier Milei

Axel Kicillof fue el único gran ganador del peronismo. En la jornada del 11 de diciembre juró su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa en La Plata junto a su compañera de fórmula, la vicegobernadora Verónica Magario, y estuvo muy seguro de qué lugar ocupó durante la gestión de Alberto Fernández y de cual ocupará ahora con su reelección en el gobierno de Javier Milei, a quien hizo referencias durante todo su discurso: "La libertad sólo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la Patria no se vende", dijo en una oportunidad.

Axel Kicillof y Verónica Magario

El discurso fue un bálsamo para el movimiento peronista que últimamente es atacado y bastardeado desde la llegada del libertario al gobierno: "Quiero reiterar nuestro compromiso de que la justicia social no es una aberración", dijo Kicillof y siguió: "Que la educación y salud pública son derechos que no se tocan". Subiendo el tono de voz, el gobernador destacó "que las Malvinas son innegociablemente argentinas" y fue ovacionado al advertir: "El genocidio 'Nunca más'".

Si hay alguien que fue ovacionada al llegar, esa fue la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que fue la invitada especial de la jornada de asunción. En medio de su discurso, Axel no olvidó sus orígenes y dijo: "Néstor (Kirchner) y Cristina consiguieron dos reelecciones en primera vuelta, por gobernar de manera audaz, implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía, deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la Patria en favor de las mayorías". Cristina le respondió con una mirada cómplice.

El gobernador reelecto trazó cuáles serán los puntos fuertes de su gobierno: "Un gobierno para el pueblo, un Estado presente y una sociedad solidaria". Además proclamó: "Como dijo (Juan Domingo) Perón la verdadera Democracia es donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo".

Haciendo clara referencia al discurso de Milei, expuso: "Cuando muchos decían 'sálvese quien pueda', en la provincia demostramos que la Patria es el otro. Los y las bonaerenses nos volvieron a elegir porque comprendieron que hace falta un Estado que defienda la producción, el trabajo, la educación y la salud, para todos y todas. Somos los que creemos que con individualismo y egoísmo no se va a salvar nadie porque no se puede vivir alegre y realizado en una sociedad donde el resto no lo está".

Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Verónica Magario

Yendo en contra del discurso apolítico que proponen "las fuerzas del cielo" libertarias, Kicillof fue contundente: "Por eso estamos orgullosos de que el Estado le dé posibilidades a aquellos que no la tienen". Y también fue autocrítico: "No soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional".

Y continuó: "Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección y en una primera opinión sobre el resultado electoral creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad".

Todo, absolutamente todo estuvo marcado por la victoria de LLA, hasta el bastón de mando: Kicillof le mostraba el objeto con un detalle categórico a Magario y desde el público alguien gritó: "¡No tiene perro!". El comentario hizo estallar de risa al auditorio y el Gobernador contestó con una amplia sonrisa y los dedos en V. Fue en redes sociales donde el Gobernador electo se explayó sobre el mandato de Milei: "Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días el nuevo Presidente, pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre argentinos", expresó posteando una foto con Cristina Fernández.

Antes de terminar su discurso, Kicillof dejó dos cosas claras. La primera: "No es verdad que no hay alternativas, siempre las hay. En este caso, la alternativa es clara y es el peronismo"; el segundo punto fue una mojada de oreja para los libertarios: "Para terminar me permito parafrasear lo que se dice hoy. Con esta vicegobernadora decimos ¡Viva la Justicia Social, carajo!".