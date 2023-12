¿Libertad o curro? el "kiosquito" en las redes detrás de la jura de los ministros en secreto y sin transmisión oficial

"We need to talk, Elon...". Con esta frase, el presidente Javier Milei compartía días atrás las impresiones que había publicado a través de su cuenta de "X" (ex Twitter) el director ejecutivo de Tesla y dueño de dicha red social, Elon Musk.

Sin ir más lejos, el multimillonario había compartido un fragmento de una entrevista del líder de la Libertad Avanza (LLA) con el escritor y analista político Jorge Asís, donde el mandatario afirmaba que si se pone "la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos".

En cambio, aclaró el economista segundos después, si se pone a "la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas". "Una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina", resumió Milei.

Javier Milei junto a todo su Gabinete.

Estas palabras cautivaron a Musk, que compartió el breve clip -con una duración de 1 minuto y 21 segundos- ante sus más de 165 millones de seguidores, y propició una charla telefónica entre ambos más tarde. De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina del Presidente Electo, Musk felicitó al libertario por la victoria en las elecciones y se puso "a disposición para colaborar en la defensa de las ideas de la libertad". Y, al parecer, el empresario ya comenzó a "cooperar" con Milei.

Resulta que el domingo 10 de diciembre fue un hecho histórico para el país, no sólo por la asunción de un nuevo presidente que se encargará de manejar los hilos de la Nación por los próximos cuatro años, sino por la censura que sufrieron los medios de comunicación en su totalidad. Casi seis horas después de asumir sus funciones, Milei decidió encabezar la toma de juramento a sus nueve ministros y la del jefe de Gabinete, Nicolás Posee, en una ceremonia a puertas cerradas.

Aquel evento no sólo comenzó cincuenta minutos después de lo previsto en el Salón Blanco de Casa Rosada, sino que la prensa acreditada accediera no pudo ingresar para cubrirlo. Tampoco hubo transmisión en vivo por televisión. Según trascendió de fuentes oficiales, el propio primer mandatario eligió que no se vea la jura de su gabinete para disfrutar de una "ceremonia íntima". Claro está, la especulación, el morbo y hasta el deseo por ver cómo y de qué manera juraron los ministros creció con los minutos.

Milei sobre Elon Musk

El Presidente dijo que la situación de la Argentina es "crítica y que no hay nada que festejar", habían comentado desde su entorno. Y agregaron que "la jura es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar". Lo llamativo fue que horas más tarde Iñaki Gutiérrez, quien maneja las redes sociales del presidente, transmitió en exclusiva la jura de la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Libertad para todos o libertad para pocos?

Para ser claros, la ceremonia, que debía ser pública para que el pueblo argentino presenciara la jura de aquellos que deberán defender sus derechos sociales, políticos y económicos de ahora en más, fue privatizada y su ganancia, lejos de quedar en manos de los argentinos, fue a parar a los bolsillos de algunos pocos. Vale remarcar un dato más que llamativo: la novia de Iñaki, Eugenia Rolón, transmitió en vivo la jura de Karina Milei, la hermana del presidente, como secretaria general de la Presidencia.

Iñaki Gutiérrez y la jura de Patricia Bullrich

La publicación del joven de 22 años alcanzó las 800 mil visualizaciones, más de 34 mil likes y fue compartida un total de 4 mil veces. Mientras que la emoción de Milei al ver cómo su hermana juraba como secretaria general de la Presidencia cosechó 1.7 millones de reproducciones, 21 mil "me gusta" y 3 mil retuits al momento de escribir la nota. Si bien X no se ha pronunciado sobre cómo reparte o calcula el dinero que corresponde a cada persona, sí se sabe que tiene en cuenta las impresiones.

¿Qué significa esto? que la red social de Elon Musk le paga a cada internauta que activó la monetización de la plataforma equis suma de dinero dependiendo de la cantidad de veces que se ve la publicación. Y si tenemos en cuenta que las juras eran un evento público que el presidente decidió restringir a los medios y al público en general, el hecho de que los mini libertarios utilizaran sus cuentas para compartir justamente la jura de las dos personalidades que más interesaban llama mucho la atención.

La novia de Iñaki subió la jura de la hermana de Milei

Pero esto no es todo, ya que "X" también te permite monetizar los "lives" que se armen desde la red sociales y, de hecho, tanto Gutiérrez como Rolón estuvieron toda la velada del domingo mostrando en vivo y en directo desde sus plataformas la gala presidencial de Milei en el Teatro Colón.

Aquella fue la última actividad oficial de su primera jornada como jefe de Estado, tampoco se transmitió al público por tevé, y el concierto incluyó partes de óperas de Verdi y Bizet, el Himno Nacional y "Balada para un loco" interpretada por Raúl Lavié.

Entonces, ¿de cuánta plata hablamos? Desde la llegada de la monetización, la red social de Musk no ha revelado ningún tipo de tabla salarial. Sin embargo, algunos usuarios que ya aprovecharon este servicio advierten que el pago sería de unos 10 dólares cada millón de impresiones.

Las cámaras de la tele no pudieron ingresar al teatro Colón.

Por ejemplo, internautas como Pol Turrents, con un millón y medio de seguidores, había compartido su ganancia de 174 euros en el mes de julio gracias a las 44 millones de impresiones que habían tenido sus tweets. Salvaje, estrella del SEO con medio millón de ellos, había registrado 104 dólares, Y Brais Moure, con doscientos mil seguidores, en apenas "un par de días" había cosechado 57 euros. Si bien son muchos los factores a analizar y comparar, hay que destacar que Rolón tiene 176 mil seguidores.

Mientras que Iñaki suma algunos más: 237 mil y contando. Esta "cuota de ingresos por anuncios" le permite a los usuarios que se lleven una parte proporcional del dinero que generó X poniendo publicidad en las respuestas a las publicaciones. Es decir que depende en gran medida de las interacciones y de la comunidad alrededor de cada usuario. Para activarlo, hay que entrar a "X" e ir al icono de los tres puntos suspensivos junto a los que pone "Más opciones".

Luego, tocar la sección "Monetización" y una vez dentro hacerle clic en "cuota de ingresos por anuncios". A partir de ahí, aparecerán los requisitos necesarios para empezar a ganar dinero: Suscribirse a Twitter Blue o a Organizaciones verificadas; Obtener al menos 15 millones de impresiones en tus posts dentro de los últimos 3 meses; 500 seguidores; Tener más de 18 años y Poseer una cuenta de Twitter con una antigüedad mínima de tres meses y activa recientemente.

Cómo activar la monetización de X

A su vez, el usuario en cuestión deberá rellenar el nombre, la biografía, la imagen de perfil y la de cabecera, activar la verificación en dos pasos y validar tu cuenta de correo electrónico y aceptar los términos y condiciones de uso de X. El domingo, Milei publicó 12 decretos comunes y uno de necesidad y urgencia (DNU) para achicar el Estado. Entre ellos se destacó el artículo 2 del DNU 8/2023 que señaló: "Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales que enumera: General; Legal y Técnica; Comunicación y Prensa".

Cómo activar la monetización de X

Con esto, el presidente designó que su prensa y comunicación estén manejadas por personas de su arco político, los que tendrán de ahora en más la potestad total de la comunicación durante los cuatro años de gobierno libertario. De esta manera, todo quedará en manos de Belén Stettler, designada como secretaria de Comunicación, quien, tal y como ocurrió el domingo, blindará, ocultará y editará todo lo que quiera o deba llegar a los medios. Y mientras tanto, los encargados de manejarle las redes al presidente se permitirán el gusto o lujo de compartir en sus redes sociales todo a lo que la televisión o medios no puedan acceder para hacer algún dinero de más.