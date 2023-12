Los millonarios negocios que Milei le quiere entregar a Elon Musk

A tan sólo 10 días de haber asumido la presidencia, Javier Milei realizó una cadena nacional en la cual anunció el Decreto de Necesidad de Urgencia que contempla más de 31 derogaciones y 366 artículos con modificaciones, que implican de menor a mayor medida, la quita de derecho a los trabajadores. Como si aquello fuese poco, el libertario avisó que "hay más" y una de las tantas cosas que podrían venirse son sus negocios millonarios con Elon Musk.

El oriundo de Sudáfrica se volvió un personaje sumamente polémico a nivel mundial, pero en Argentina encontró asilo en la gestión de Milei. Desde principios de la candidatura del ultraderechista, el magnate se acercó virtualmente para mostrar el apoyo a sus ideales libertarios en la economía en particular y en destructivas políticas sociales en general. Ni lerdo ni perezoso, Milei tomó el guante y le contestó "We need to talk" (Necesitamos hablar). Luego de una par de tweets cruzados, hubo un encuentro y ahora irán por más.

Lo de los negocios millonarios era algo obvio y sabido por la relación que comenzaron a frecuentar el presidente electo junto a Musk, pero lo que no se esperaba de ninguna forma era que Milei tenga en cuenta entregarle algo tan preciado como el Litio o que se interponga el Internet del sudafricano en el país. ¿A qué estamos jugando?

¿Qué pasa con el Litio?

La verdad salió a la luz de la manera más insólita. Es que Mirtha Legrand realizó un programa especial antes de Navidad y los invitó al presidente y a su cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A diferencia de las entrevistas pautadas y condicionadas a las que está acostumbrado el libertario, la conductora se las cobró y le hizo unas preguntas que Milei no pudo ni dudó en esquivar.

"¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio", le dijo Legrand a Milei, que de un segundo a otro deschavó cuál es su plan y el negocio que lo envuelve con Musk de manera determinante. "Una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad", acudió.

¿Entonces? A decir verdad, el carbonato de litio (LCE) es la materia prima esencial que se utiliza para las baterías de los autos eléctricos Tesla, que es justamente lo que quiere aplicar Musk en el país. Pero uno de los datos más importantes y fuertes es que Argentina es el cuarto productor mundial de litio, por lo que regalarlo o hacer negocios, sería toda una pérdida.

Son cuatro los productores mundiales del carbonato de litio (LCE): Salar de Olaroz, en Jujuy, de la empresa australiana Allkem; Fénix, en Catamarca, la estadounidense Livent; Olaroz Cauchari, también en la provincia de Jujuy, de la firma Exar. Esto mismo, hace que las inversiones que se podrían generar en un total de 35 proyectos podrían rondar para los próximos años entre los US$6.000 y US$7.000 millones, de acuerdo a la Secretaría de Minería y de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

¿El Internet también?

La relación entre Milei y Musk se afianza cada día más, a tal punto de que el empresario también buscará adaptar su empresa de internet satelital, llamada Starlink, en Argentina. Y esto mismo no pasará desapercibido porque en el Decreto de Necesidad y Urgencia realizado por Milei, hizo hincapié en este ítem. "Número 28: Desregulación de los servicios de internet satelital". Y explicó: "Para permitir el ingreso de empresas como Starlink".

Teniendo en cuenta aquello, todo parece indicar que a partir del mes de abril del 2024, la empresa de Elon Musk podrá funcionar sin problemas en Argentina, creando así un negocio multimillonario entre ambos que fue decretado gracias a la reforma de 366 artículos que anunció el líder de La Libertad Avanza. Algo que, seguramente, deje en jaque el vínculo entre el flamante presidente electo y el Grupo Clarín.