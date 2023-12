Macri habló de "herencia", elogió a Caputo y respaldó el megadecreto de Milei: "Viene a liberar a la gente"

Horas antes de que entrara en vigencia el súper Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, Mauricio Macri decidió volver a salir en defensa del actual mandatario y aseguró que el paquete de medidas que tienen como objetivo desregular la economía Argentina "viene a liberar a la gente". "Nadie puede estar en contra de recibir más libertad, te puede dar un poco de vértigo después de tantos años de opresión, pero no asfixia", consideró.

De visita en LN+, señal que se convirtió en una especie de búnker para el macrismo y La Libertad Avanza (LLA), el ex presidente consideró que el DNU -que provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente- "es muy controvertido según los 'orcos' y viene a decir que liberemos a la gente". "'Acá lo que se vino a decir es 'confiamos en los argentinos'", dijo el ex presidente de Boca.

Cómodo en el especio que le dieron para hablar, Macri señaló que el DNU es "legal y constitucional" y aprovechó para mandarle un mensaje a los legisladores de Juntos por el Cambio que deberán tratar tanto el decreto como la Ley Ómnibus que envió Milei al Congreso: "Nosotros nos planteamos como una opción de cambio. Ese cambio era modernizar, era innovar, era un aspiracional. Ahora no podemos cuestionar a partir de la perfección institucional, cuando el DNU es legal y constitucional"

Consultado por los cacerolazos que se repiten a diario en distintos puntos del país y por el paro nacional lanzado por la CGT para el 24 de enero, el ex mandatario respondió que "hay gente que va a intentar defender sus privilegios", pero celebró que "el cambio" en Argentina "es profundo por decisión" de la sociedad. "No puedo creer. Me hace dudar", dijo sobre la medida de fuerza sindical, e ironizó: "Quiero creer que, antes de las 12, la CGT va a decir que fue una broma porque hoy es el Día de los Inocentes".

Y acusó a la central obrera de haber sido "cómplice" de lo que consideró el "peor Gobierno de la historia", en referencia a la gestión de Alberto Fernández. En esa línea, Macri advirtió que "el prólogo del cambio" fue su administración, de 2015 a 2019, avisó "ya no puede haber otro prólogo, ahora viene el definitivo" y anticipó que el país atravesará un "verano" en el cual "los argentinos vamos a marcar si este cambio va en serio o es solamente un amague",

El ex presidente también argumentó que los DNU fueron certificados por la reforma constitucional de 1994, donde participaron el peronismo y el radicalismo, los dos partidos mayoritarios de ese momento. "Muchos empresarios tienen el síndrome de Estocolmo, prefieren el regulador y gastar las suelas del zapato por los pasillos de los ministerios en vez de trabajar en su fabrica para producir más y mejor", dijo y destacó: "Animémonos a que podemos ser parte del mundo".

Finalmente, evaluó que el DNU y la ley ómnibus representan una "propuesta de cambio profundo en un contexto de extrema fragilidad", resaltó que "la herencia que recibió" la actual administración "es mucho peor" que la que le había tocado a Cambiemos en 2015 y destacó que la "habilidad" del equipo económico que encabeza Luis Caputo "ha ido cortando algunos cables y la bomba no explotó". "Nadie sabe cómo desarmar este cepo, y lo tienen que ir haciendo paso a paso", dijo.

Y cerró, al graficar que el "56%" obtenido por el libertario en la balotaje "refleja una vocación de cambio mucho más profunda que la de 2015": "Si uno quiere la libertad política tiene que tener libertad económica". La palabra de Macri en apoyo a Milei llegó justamente en la previa de la entrada en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente, cuando se cumplen los ocho días necesarios desde su publicación en el Boletín Oficial.