Macri le contestó a Bullrich a través de Martín Yeza que confesó: "Casi me mato en la ruta yendo a militar su campaña"

Patricia Bullrich, libertaria conversa desde diciembre de 2023, respondió preguntas sobre la política argentina en general y la interna de la rosca política que lleva adelante con Mauricio Macri en particular. El periodista la llamó "Dama de Hierro" y ella se envalentonó a cuestionar a su ex jefe político y a dictar sentencia de muerte a lo que ella supo dar vida: el devastado PRO.

Así las cosas, la Ministra de Seguridad expresó: "La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás" y, minutos después expuso: "Ya están (absorbidos los votos del PRO hacia La Libertad Avanza). Porque yo soy parte del PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando".

Javier Milei con Patricia Bullrich

La respuesta del lado amarillo de la nueva grieta que se formó no tardó en llegar. Pero no fue Macri quien se ensució las manos en este difícil trabajo sino que tuvo que responderle Martín Yeza, flamante presidente del PRO, alguien que no es de los más queridos por Bullrich y que terminó de zanjar después de que Macri lo pusiera al frente del partido que creó.

En una entrevista muy tarde por la noche, Yesa dijo lo que a Patricia nunca le hubiera gustado escuchar: dentro del PRO, hay muchos dirigentes que no la respetan. Yeza pegó donde más le duele: Para una organización que le dio tanto como es el Pro, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado... Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta".

El presidente del PRO hizo una confesión que dejó estupefacto a Luis Novaresio que lo entrevistó: "Yo casi me mato en la ruta yendo a militar su campaña", dijo y siguió: "Decís 'che, no parece una estrategia muy exitosa para que nos generés respeto'".

En un intrincado pero clara bajada de línea, Yeza pronunció: "Imaginate que una persona ascendente sobre vos, en la que creías se refiere a vos y a otro grupo de personas que trabajó para que esa persona le vaya bien, se refiere así hacia vos".

Martín Yeza y Bullrich cuando todavía no existía grieta

En criollo, lo que quiso decir el funcionario es que gracias a que ellos la militaron, Patricia escaló hasta ser Ministra de Seguridad, funcionaria de alto rango. Además, la defenestró: "Me parece que no estás ante un líder. Capaz que lo es, pero tenés distintos calibres de líder y a mí me hace sentir que una persona que piensa, siente y opina así hay algo de desagradecimiento e ingratitud que no me gusta", disparó.

Como si eso fuera poco, Yesa desestimó la actitud casi traidora de Bullrich por pertenecer a la vieja casta política de los años '80 y '90: "Casi que ni la juzgo porque viene de una generación donde están acostumbrados a ser tiburones ya matar o morir y te tengo que dar un palazo en la cara para que me respetes".

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

"No parece una estrategia exitosa", repitió Martín Yeza sobre Patricia Bullrich y siguió: "Sí, (es una desagradecida) con mucha gente, con las personas que creímos en ella, sí. Eso no se hace", terminó contundentemente.