El subsecretario de Deportes comparó un club social con una "carnicería" para defender las SAD: "Te puede ir mal"

El fútbol local quedó revolucionado este martes, luego de que el Gobierno diera a conocer que a partir del 1° de noviembre, los clubes del fútbol argentino podrán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y permitió el ingreso de capitales privados. A través de un DNU firmado por Daniel Roque Vítolo, titular de la

Inspección General de Justicia (IGJ), se aprobaron modificaciones para registrar públicamente sociedades y entidades civiles.

Según dispuso la IGJ, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU de Javier Milei, "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas", y agrega que debe "simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la república argentina".

Esto fue confirmado por el Gobierno, que informó la resolución de la IGJ a través del Boletín Oficial N°35.461: "Las Normas que se aprueban por medio de la presente Resolución General entrarán en vigencia el día viernes 1 de noviembre del año en curso". En este contexto, muchos de los funcionarios que actualmente tiene el Gobierno libertario salieron a defender públicamente la implementación de las famosas SAD en la actual estructura que maneja la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por ejemplo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su habitual conferencia de prensa que desde el Gobierno no entienden "la queja" de diferentes referentes de clubes, periodistas y autoridades de la AFA sobre la posibilidad de transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas. "Los clubes que deseen transformarse en SAD para la incorporación de capitales privados tienen una posibilidad más. No vemos el por qué de la queja. A veces la libertad genera temor por tantos años de opresión", indicó.

El decreto que habilita las SADs

También se refirió al tema el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien paradójicamente formó parte de la comisión directiva que redactó el estatuto para prohibir las SAD en Racing. "Cada club elije, así son sus dueños, sus asociados, los que van a votar. Clubes importantes, Boca, River, Racing, tal vez, sus asociados digan que, de ninguna manera, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere porque no les da la economía y va a implicar un gran mejoramiento", remarcó el funcionario en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció la desregulación para sociedades y organizaciones de la sociedad civil.

Lo curioso fue que a modo de ejemplo, Cúneo Libarona mencionó tres clubes europeos que son asociaciones civiles: "En el mundo, todos los clubes son sociedades con capitales privados. El club que más plata maneja es al Bayer Múnich, 450 millones de presupuesto anual; segundo, el Real Madrid, 400 millones de euros anuales; tercero el Barcelona y cuarto el PSG. Esos clubes han crecido enormemente". Sin ir más lejos, el Real Madrid y el Barcelona son dos de los cuatro clubes profesionales de España que no son Sociedad Anónima Deportiva. Y lo ismo pasa con el equipo alemán: el 75% de la institución le pertenece a sus socios.

Pero sin lugar a dudas, quien se robó todas las miradas fue el subsecretario de Deportes, Julio Garro, quien enviado a defender la incorporación de entes privados por la pantalla de TN aseguró que un club social argentino convertido en una SAD puede llegar a quebrar y cerrar como le puede pasar a una "carnicería". Como ejemplo, mientras los periodistas de la señal de noticias mencionaban la crisis económica que afecta al Club Atlético Independiente, Garro usó a Arsenal de Sarandí y destacó: "Arsenal se sienta con un privado, acuerdan una inversión en determinado tiempo, discuten y acuerdan un contrato de la forma que fuese".

Y siguió: "Dice, a cambio de esto, ¿vos qué me das? Bueno, yo quiero una cancha nueva, cincuenta palos verdes, ¿no? ¿en cuánto recupero yo esto? En veinte años. Bueno, necesito los derechos federativos del plantel superior de tu equipo para que sí nos va bien, porque te puede ir mal, porque es igual que abrir una cervecería. Invertimos los dos y no fue mal. No, porque muchas veces uno escucha... ´y pero tal club fue privado y se fundió´, la carnicería da vuelta de casa cerró porque le fue mal". En ese momento, algunos cuestionaron la actitud de comparar un club de fútbol con un local, mientras que otros lo respaldaron: ¡"Es un ejemplo!", se defendió Garro.

El tuit de Milei sobre las SADs que generó polémica

Y cerró: "Te puede ir bien como te puede ir mal, como ahora hay muchos clubes que no le va bien". El presidente había reflotado este debate en los últimos días, cuando publicó un tweet en el que mencionaba que los jugadores de la Selección argentina se desenvuelven en Sociedades Anónimas Deportivas. "Pregunta técnica. Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol", había argumentado en su cuenta de X.