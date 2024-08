Milei se niega a recomponer las jubilaciones: "Tiene como objetivo destruir el programa económico del Gobierno"

A última hora del jueves, el Gobierno de Javier Milei formalizó a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente que vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada "tiene como único objetivo destruir el programa económico". El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará. El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento", afirmaron.

El Gobierno confirmó que vetará el proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento

De esta manera, señalaron que la aprobación por dos tercios, en general y en particular, del proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por el Senado es la misma recetas "que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años". "Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, son mayoritariamente pobres. Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa", detallaron.

Recordemos que el Senado aprobó por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general, el proyecto que aumenta las jubilaciones y pliega su actualización mensual de los haberes al Índice de Precios al Consumir (IPC), que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. En particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles y que ponen en jaque al oficialismo con dos tercios. La iniciativa también contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior.

El Gobierno confirmó que vetará el proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento

A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09". También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".

Su aprobación significa un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, desde la Oficina del Presidente libertario advirtieron que "solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público". "Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación. Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política", escribieron.

Y añadieron: "Pero como el Presidente ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable. El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno".

Jubilados se vienen manifestando en el Congreso

Cabe destacar que el jefe de Estado había calificado como "degenerados fiscales" a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto en Diputados. "Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal", cerró el documento que lleva la firma de la Oficina del Presidente.

Jubilados en Argentina

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.