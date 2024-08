Luis Caputo pegó faltazo y no le hizo frente a Jorge Macri: no hubo acuerdo sobre la coparticipación

No hubo acuerdo. Tres palabras que resumen una nueva bomba a punto de explotar sobre el gobierno de Javier Milei, en esta oportunidad por la puja que existe desde 2022 por los fondos de coparticipación de Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna Jorge Macri.

En la jornada del 22 de agosto, se celebró una reunión informativa -la última fue en junio- convocada por la Corte Suprema que fue precedida por Alejandro Rodríguez, secretario de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN). Durante una hora y media, Macri expuso sus razones ante el grupo de colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo.

Jorge Macri y Javier Milei

Este último detalle hizo enervar a Jorge Macri que pensaba tener cara a cara a Caputo pero no lo logró y se lo terminó enrostrando en una conferencia de prensa improvisada después de la reunión: "Yo vine. Cada vez que me convoque la Corte voy a venir. Venimos con dos abogados, el Gobierno nacional vino con un equipo. No sé por qué no vino el ministro, hubiera sido mejor que esté".

La coparticipación que Macri está empecinado en recibir, no cumple -según él- con los parámetros establecidos por la Corte Suprema en 2022. En esa misma línea, Caputo contestó: "Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es la que la Nación paga semanalmente en lugar de por goteo diario", alegando también que todos los viernes el gobierno de Macri recibe $20 mil millones cada viernes.

Luis Caputo

Macri, por su parte, explica que ese método no debería estar vigente porque es "discrecional" y pide insistentemente que Caputo ejecute el el "goteo diario": "Nación decidió a partir de la primera semana de agosto pagar de manera discrecional, pero para nosotros no es cumplir con el fallo. La Corte le ordena cumplir con el 2,95 y además por goteo, eso no se está cumpliendo", explicó para los medios de comunicación.

El 4° piso del Palacio de Tribunales se tensó con la presencia de los dos polos políticos. Por un lado estaban Macri junto al procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo; y el abogado constitucionalista, Antonio María Hernández. Por parte de Nación estuvieron presentes Carlos Guberman, secretario de Hacienda, José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo, Valeria Sánchez, subsecretaria de coordinación fiscal provincial y Alejandro Speroni, subsecretario Legal; estuvieron todos, menos

.

Milei y Macri

Así, la interna entre el PRO y La Libertad Avanza sigue escalando. Tanto así que trascendió que Macri espetó en la cara a Guberman: "Por qué te tengo que creer ahora que me vas a cumplir si nunca me cumpliste".

Si bien desde el bloque de Luis Caputo hubo un silencio de tumba después de la reunión, no fue así con Jorge Macri que cantó vale cuatro al gobierno de La Libertad Avanza: "La Ciudad tuvo una actitud muy positiva de acompañar los momentos pero dijimos que ya es tiempo y es necesario que se cumpla el fallo". Además, fue muy directo: "Agradezco la convocatoria de la Corte para dar una solución al conflicto con Nación pero no hubo acuerdo. Seguimos reclamando que el Gobierno nacional cumpla con la cautelar que emitió la Corte Suprema y que lleva 2 años de incumplimiento y 9 meses de este Gobierno".