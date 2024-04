Marcha Federal Universitaria: todo lo que tenés que saber de la movilización en defensa de las universidades

Este martes se desarrollará la "Marcha Federal Universitaria" en defensa de la educación pública y en reclamo por un mayor presupuesto. "En las 62 universidades la situación es la misma. A algunas universidades les puede alcanzar hasta junio, a otras hasta agosto y a otras hasta septiembre", sostuvo el rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), Roberto Gallo, quien advirtió que bajo este panorama las casas de altos estudios pueden seguir funcionando a lo sumo hasta septiembre.

La convocatoria -que es "contra del ajuste presupuestario" de las universidades, que podría llevar a la caída del sistema de estudios público- será al Congreso y a la Plaza de Mayo bajo el lema "Cuidemos lo que nos une". "Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une", rezaba la publicación que hizo Universidad de Buenos Aires (UBA) en sus redes sociales.

De la misma participarán Estudiantes, docentes, la CGT, legisladores y dirigentes bajo un claro pedido de "intentar despartidizar" la marcha. "No es a favor ni en contra de ningún partido. Es en protesta al que está gobernando y hace el ajuste. Seguramente van a marchar en defensa de la universidad pública muchas personas que votaron a Milei. El gobierno dice que hubo un acuerdo donde no lo hubo para desactivar algo que creen que va a ser muy grande", pidió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El posteo de Cristina Kirchner en las redes sociales

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete ya anticiparon que darán el presente en la marcha, al igual que el titular de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau. "Vamos a llenar la plaza el 23 de abril para demostrar que la educación y la universidad pública no se vende, se defienden", afirmó el mandatario bonaerense durante la inauguración de un nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica en Quilmes.

Cabe destacar que Kicillof ya había participado de las últimas dos grandes marchas en contra de las feroces políticas de ajuste de Milei: la movilización convocada por la CGT en el marco del primer paro general, el 24 de enero; y la del 24 de marzo, que encabezó junto a las madres de Plaza de Mayo. Otro que dirá presente es el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien días atrás confirmó su participación a través de una historia en Instagram.

Estudiantes, opositores y la CGT marchan a Plaza de Mayo en defensa de universidades

Quien se manifestó públicamente a favor de la convocatoria es "contra del ajuste presupuestario" de las universidades fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a horas del comienzo de la protesta destacó los logros de su gestión en el área. "Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75'-76', todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?", comienza el texto la ex presidenta.

Junto a la publicación, Cristina sumó las imágenes de las fichas estudiantiles de ella y Néstor Kirchner. "Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades", resaltó.

Lo cierto es que se espera una marcha multitudinaria que cuenta con el respaldo de la oposición, de la comunidad docente y estudiantil de las universidades públicas, también de entidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA), y de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), Unión por la Patria (UxP), Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda (FIT).

Cómo será la marcha

Según se informó, La Federación Universitaria Argentina, Federación Universitaria de Buenos Aires, Facultad y Ciencias Económicas concentrarán en Plaza Houssay, en Av. Córdoba 2100, a partir de las 14.30. Una parte de la UCR y la Juventud de la UCR Movilizará desde Plaza Houssay hacia plaza de Mayo. Por otra parte, la Facultad de

Psicología se concentra en su sede al igual que la de Ciencias Sociales. Rectores, trabajadores no docentes y estudiantes de universidades nacionales harán lo propio en el

Palacio Sarmiento.

La CTA marchará desde Avenida de Mayo y Sáenz Peña a Plaza de Mayo. Mientras tanto, la UTEP y Partido Obrero harán lo mismo, pero desde la Plaza del Congreso. Unión por la Patria, Legisladores, diputados y dirigentes del espacio concentrarán en el Congreso. El Frente Renovador y Juventud se juntarán en Perú y Av de Mayo. Desde ahí partirán juntos hacia Plaza de Mayo. Una de las convocatorias que circuló en las redes sociales instó a los participantes a llevar "un libro en mano" cada uno de forma simbólica para ilustrar el reclamo.

El Gobierno depositó el "100% de los gastos de funcionamiento de las universidades"

El lunes por la noche, el Ministerio de Capital Humano anunció que cumplió con el cronograma de pagos a las universidades nacionales "con un aumento del 70%" y resaltó que se concluyó "con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior". "Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales", señalaron.

E informaron: "Con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.955, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior". En el comunicado, la cartera que lidera Sandra Pettovello sostuvo que "se ejecutó en la presente jornada la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además del refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios".

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

Según remarcaron, esto implicó "un desembolso de $11.812.261.781". "De esta manera, las universidades públicas recibieron este lunes 22 de abril $21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento", destacó el Ministerio y agregó: "Este Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino de conocer el destino y ejecución de toda partida asignada. La Subsecretaría de Políticas Universitarias continuará trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe, cumpliendo con lo dispuesto por el Art 2 de la Ley N° 24.521. El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas", agregó el comunicado.

El propio Gallo señaló que el Gobierno ofreció un 140 por ciento de aumento en el presupuesto, en dos cuotas de 70, pero el mismo es sobre "los gastos de funcionamiento", un rubro que abarca un diez por ciento del gasto de las universidades. "Ese 70 por ciento, que no alcanza para paliar la situación, todavía no vino", advirtió en declaraciones radiales.

El Gobierno se opone a esta marcha

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este fin de semana contra la marcha nacional universitaria convocada para este martes y calificó el reclamo por el recorte presupuestario como "un berrinche". Lo hizo cuando el economista Gustavo Lazzari se refirió al tema en su cuenta en X: "He visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad... ninguna. 1) No está en riesgo 2) el presupuesto aumentó 3) marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico".

Manuel Adorni

Caputo le respondió por el mismo medio: "`Lacha` querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado `su negocio`". El que también se refirió a la movilización fue Manuel Adorni, asegurando que fue "incentivada por la política". "Transforman la marcha en una marcha incentivada por la política. Es genuino el reclamo, lo que no es genuino que desde un escritorio incentiven a que estas cuestiones ocurran con cierto incentivo detrás. Está demás decir que el Gobierno como todo gobierno liberal valora la educación pública, laica y federal. Esa educación pública nos hizo ser un faro en América, lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir", remarcó el vocero.

Lo que no sabías de las universidades públicas

2.730.754 estudiantes cursan en las 11.769 carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en las 132 universidades de todo el país. 66 de las 132 universidades son públicas. Cinco Premios Nobel pasaron por las aulas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en sus 200 años de historia.

Ellos son: Carlos Saavedra Lamas, primer latinoamericano en obtener el premio nobel de la paz; Bernardo Alberto Houssay, primer latinoamericano laureado en ciencias galardonado con el Premio Nobel en Medicina; Luis Federico Leloir, médico, bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el Premio Nobel de Química; Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina y César Milstein, ganador del Premio Nobel en Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales.

UBA

Al mismo tiempo, la UBA tiene 17 graduados que llegaron a ser presidente, de los cuales 15 eran abogados. De hecho, Mauricio Macri fue el primer presidente graduado en una universidad privada en asumir como jefe de Estado. Hay 12 universidades argentinas dentro del ranking mundial de las 100 más prestigiosas del mundo. 117.820 Extranjeros estudian en el país: representan el 4,3% del total de la matrícula, 4% en las universidades públicas y 5,5% privadas.