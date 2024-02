Martín Llaryora, luego de que Milei lo tildara de "traidor": "No voy a sacrificar los sectores productivos"

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, asegura que "Argentina no debe volver ni a la persecución ni a las listas negras". Es que, en las últimas horas, fue totalmente descalificado por Javier Milei que llegó a tratarlo de "traidor" porque hubo personas cercanas a su gobierno que no apoyaron la Ley Ómnibus.

Llaryora analiza también el rol que tiene la cultura en el país, últimamente muy vapuleada por el gobierno de La Libertad Avanza que parece querer terminar con los fondos estatales para la realización de grandes y tradicionales festivales de las provincias: "Todo lo que son los festivales en el mundo en Córdoba que gracias a esos festivales -de Jesús María, Cosquín, el de Villa María, el de Villa Dolores- y todo lo que tiene que ver con el teatro en Carlos Paz, todo eso fue producto de una política de Estado de dar incentivos impositivos, de generar estructura e infraestructura y generar acompañamiento para fortalecer el turismo".

Sobre este punto, aclaró: "La industria del turismo junto a la industria de la cultura hacen una sinergia que nos permite tener una mayor ocupación. No defender eso es no defender la gente y el trabajo". Y, haciendo una comparación con el país gobernado por Joe Biden, dijo estridentemente: "Es como ser presidente de Estados Unidos y pegarle a Hollywood".

El cordobés fue muy efusivo preguntándose retóricamente por qué los argentinos están enfrascados en conversaciones que ya algunas vez se fueron: "Hay una concepción totalmente errada de lo que es la industria artística", dijo y agregó: "Son puntos que se defienden por la cultura, pero también para potenciar las ciudades a través de eventos que traigan gente y que generan estructuras e inversiones. Entonces, ¿qué estamos discutiendo en Argentina?".

Persecusión política sin límites

Llaryora habló sin pelos en la lengua y respondió a las agresiones del Presidente: "Yo no sé por qué este nivel de ira. Tal vez fue mi defensa a los sectores productivos cuando impedí que de nuevo hubiera derecho a la exportación de los sectores industriales y agropecuarios".

Además, agrega: "No logro explicar por qué esta pelea con todos los Gobernadores, que no ayuda en nada a Argentina. Comparto que hay que hacer cambios y que hay que trabajar todos juntos, hay que sentarnos en la mesa porque estamos en un momento muy crítico".

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba junto Juan Schiaretti

Volviendo al punto de los insultos, dijo en Argenzuela, por Radio 10: "No logro comprender este ataque. Pero opino que salir de esta situación no es con insultos ni con grietas y también tratando de buscar puntos de consenso".

El escándalo con Giordano

Alejandra Torres, diputada del espacio de schiaretismo, votó en contra algunos artículos de la Ley ómnibus lo que desató la ira de los libertarios que la también la trataron de "traidora" y hasta exigieron la renuncia de Osvaldo Giordano, su esposo.

En un posteo de X (antes Twitter), el presidente Milei dijo que Giordano "duerme con el enemigo" y esto fue lo que lo expulsó del espacio libertario cuando ellos mismos le había propuesto estar a la cabeza de la ANSES.

El tweet que empezó con la cacería de Osvaldo Giordano y Alejandra Torres

Llaryora opinó sobre este tema: "Giordano es un cuadro técnico, de los mejores en Argentina en esa materia. Giordano iba a ser parte de mi gobierno; pero es convocado por el gobierno nacional y queda claro que no es un acuerdo político conmigo".

Lamentándose, expresó: "Se sumó a un Gobierno que ahora lo castiga por un pensamiento de la esposa, que acompañó el dictámenes, votó la ley en general y votó en contra de algún artículo... pero no votó la ley contra".

Alejandra Torres

Pero el gobernador cordobés tiene una teoría que podría ser correcta: "Entonces no sé qué le cuentan (en referencia a Milei), ahí hay una excusa para abrir un espacio y formar esta futura alianza que quieren construir".

Mirando el vaso medio lleno, el gobernador dijo: "Lo bueno es que se va conociendo la verdad a medida que pasa el tiempo. Es muy difícil para alguien (Giordano) que se vino a trabajar con toda la expectativa de sumar a Argentina y que después lo echen, descalificándolo siendo una persona idónea. Pierden un cuadro de gestión importante".

¿Es Llaryora un "traidor"?

El gobernador fue bastante claro sobre este punto: "No hubo traición porque no formo parte del espacio. Yo acompañé al Presidente con la postura de que es necesaria la ley y de que hay que hacer un montón de reformas en Argentina. Pero no voy a sacrificar los sectores productivos de los sectores del interior de Argentina".

Javier Milei

Sobre ese punto aclaró: "No me pueden pedir que entregue el interior productivo y si me tiene que insultar, agraviar, perseguirme con la lista de Diputados que votaron en contra... estamos entre esos. La verdad me gustaría saber qué le han dicho al Presidente, tendríamos que tener una reunión personal", a esto agregó: "Yo esperaba que nos convoque y de explicaciones porque la verdad, conmigo se equivocaron feo".

Llaryora fijó su postura nuevamente y terminó: "Tenemos que trabajar todos en conjunto, bajemos los niveles de agresión".