De Playboy y ex de Fort a criminóloga: el regreso inesperado de Vanesa Carbone en La Voz Argentina

La transformada vedette Vanesa Carbone, que pasó de las pasarelas y las tablas teatrales a ser una autora célebre de la criminología, reapareció en la vida pública, tras acompañar a su marido Luis González a cantar a La Voz, donde la rompió y se sumó al equipo de Soledad Pastorutti.

La ex pareja del magnate Ricardo Fort y del futbolista Carlos Tévez, entre otras personas, se alejó de la vida pública del espectáculo hace muchos años, cuando transformó por completo su perfil y dio luz verde a una exitosa carrera como criminóloga, en la cual desde 2021 ya publicó tres libros sobre cibercrimen, grooming y sobre el ensañamiento de los asesinos con las víctimas infantiles y adolescentes.

"El amor de mi vida, mi familia, mi hogar... es un gran papá y un gran gran artista", lo describió Carbone a González, mientras era entrevistada por el conductor Nicolás Occhiato. Malú, la hija de ambos de siete años, también festejó la presencia de su padre en el programa y ante el micrófono declaró: "El amor de mi vida. Y estoy orgullosa de él". Tras esas palabras, su mamá dejó un nuevo elogio a su compañero: "Yo me enamoré de su voz, así que ahora espero que ustedes se puedan enamorar de él".

La exposición pública de Carbone es de larga data y tiene algunos hitos muy potentes, como la tapa que hizo para la revista Playboy en 2007, que fue muy popular en aquellos años en los cuales venía de noviar con figuras fuertes de la farándula. Antes había querido estudiar criminología, pero cuando era joven la carrera no existió y debió meterse en Derecho, proyecto que abandonó para enfocarse en el teatro y el modelaje.

Vanesa Carbone junto a su ex pareja Ricardo Fort.

Uno de sus momentos más altos en la televisión argentina fue en 2008, cuando en el programa Intrusos de América TV se hizo un falso evatest que dio positivo, tras un affaire con infidelidad incluida del ganador de Gran Hermano de aquel entonces Esteban "Bam Bam" Morais, quien venía de estar en pareja desde la salida del reality, pero que estaba más en la noche que en otra relación.

Recién fue tras el nacimiento de su hija que reconsideró su perspectiva profesional. Ese año había estado en paneles de Animales Sueltos, el programa que conducía Alejandro Fantino en América TV. Pero cuando tomó la decisión se corrió de las pantallas para enfocarse en las carreras de Criminología y Ciencias Forenses.

Vanesa Carbone fue tapa y figura de Playboy hace casi 20 años.

En términos profesionales logró alcanzar muchos laureles que la dejan bien alto. Está al frente de la división de criminología y criminalística en la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías (SATP), es docente de la materia Técnicas de Perfilación Criminal de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y es investigadora forense en el Observatorio de Cibercrimen que conduce la fiscal Daniela Dupuy.

Al mismo tiempo, y tras tres libros publicados, su gran consagración llegó cuando en 2024, cuando dio una exposición de 45 minutos sobre su maestría en la conferencia anual Ekopart (Electronic Knock Out Party), una de las exposiciones más importantes del planeta en lo que es seguridad informática.

Lo cierto es que González la rompió en La Voz y logró que los cuatro (cinco) jurados se den vuelta. Tanto Lali Espósito como Luck Ra y el binomio de Miranda lo pidieron en su equipo de forma desesperada, pero el oriundo de Río Gallegos ya tenía la posición tomada desde antes y quería sumarse al grupo de la Sole. "Comencé a cantar a los 13 folklore", recordó Luis.

"Me muero de amor. Me emociona. La rompiste toda. La rompió toda y espero que en casa puedan disfrutarlo y enamorarse de la voz que tiene y de esta hermosa oportunidad que se le dio. Y que los sueños están hechos para cumplirse. Te amo mucho", le dedicó Carbone a su marido tras volver de cantar, y con un amor en su mirada y gestualidad que no dejaban lugar a dudas.