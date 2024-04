CFK respondió a los dichos de "Bertie" Benegas Lynch: "Quieren la Argentina de fines del siglo XIX, la del centenario"

"La cultura está en peligro", es la frase que se dedican a repetir miles y miles de trabajadores de diferentes sectores del arte en Argentina. La motosierra de Javier Milei cortó de cuajo desde contratos de trabajadores del sector de la cultura hasta las tradicionales becas para pianistas Marta Argerich.

Es por eso que, desde la cuenta de Tiktok de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se publicó un video en donde fija postura con la actriz argentina Rita Cortese. Ambas charlaron pocos segundos sobre el contexto social y político que vive Argentina tras la asunción del gobierno libertario desde el 10 de diciembre de 2023.

La motosierra de Milei apunta a los sectores más vulnerados

Allí, se vio a Fernández de Kirchner abrazando a Cortese mientras respondía que estaba "bien": "Bien, dentro de lo que se puede estar bien en una situación como la que está viviendo la gente, el país", dijo.

Además explicó que para el momento que viven los ciudadanos es "tremendo" ya ahondó: "Horrible es poco". Sobre lo cultural argentino anunció: "Yo siempre sostengo que la cultura da explicación de las épocas mucho mejor que los políticos".

Después de esa definición, habló sobre películas que marcaron la historia argentina reflejando el contexto de cada una de las décadas en las que se rodaron: "Desde 'Discepolín', 'Yira Yira' allá por el '30, 'Dónde hay un mango viejo Gómez'" y amplió: "Acordate de 'Esperando la Carroza', de 'Plata dulce', acordate de todo lo que fue los '90, como Aristarain, 'La historia oficial'".

Cortese replicó con otra producción argentina: "'Marathon' de (Ricardo) Monti era una obra donde la gente bailaba por el techo y la comida hasta morir". Cristina le contestó: "Claro, como el otro día proponía ese de doble apellido: 'niños que trabajen'".

Película "La Historia Oficial"

Esa frase se la dedicó -sin nombrarlo- a Alberto "Bertie" Benegas Lynch que dijo no creer en la educación pública porque "la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller".

Sobre eso, la ex Presidenta también reflexionó: "Porque en realidad la Argentina que ellos añoran es esa, la Argentina de fines del siglo XIX, la del centenario". Cortese, sin poder contener las palabras, le contestó: "El discurso de la derecha lo ves reflejado ahí con una liviandad".

Alberto "Bertie" Benegas Lynch

El corto encuentro entre Cristina y Rita terminó con un cariñoso abrazo entre ambas.

Milei defendió los dichos de Benegas Lynch

"Es un error de 'Bertie' haber ido a ese lugar", le dijo el presidente Javier Milei a Alejandro Fantino en una entrevista en la que también se alegró de una supuesta mejora de la economía con datos de una cuenta bot falsa.

Milei también dijo: "Acá lo que tenés que entender es que los periodistas también juegan para destruir, claramente", expresó haciendo referencia a la periodista Romina Manguel que entrevistó a Benegas Lynch.

"No tenés que ir a dar notas a esos tipos", explicó el Presidente y continuó: "No les interesa saber qué pensás, no les interesa saber cómo tener una mejor versión del mundo". También reflexionó: "Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden bárbaro".

Además del ataque a la periodista, Milei ajustó su discurso a favor del diputado liberal: "Los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos", dijo y agregó: "Porque como nosotros consideramos que los libertarios no somo manadas y somos todos librepensadores, eso funciona para la academia pero no para la política". "Lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos", dijo para terminar.