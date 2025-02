Masivo repudio por el caso $LIBRA: Milei recomendó un token en sus redes y ahora enfrenta denuncias

El presidente Javier Milei se vio envuelto en una nueva controversia tras recomendar en sus redes sociales el token digital $LIBRA. La publicación generó una ola de críticas por parte de economistas, políticos y expertos en criptomonedas, quienes denunciaron una posible estafa financiera y exigieron explicaciones. A través de su cuenta de X, el mandatario argentino compartió un mensaje en el que promovía el token $LIBRA, asegurando que se trataba de un "proyecto privado" destinado a incentivar la economía argentina y atraer inversión extranjera. Junto al mensaje, incluyó un enlace al sitio web https://vivalalibertadproject.com.

La reacción del mercado fue inmediata: la criptomoneda experimentó un vertiginoso ascenso, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Esto desató un aluvión de críticas y denuncias. Uno de los primeros en repudiar la acción presidencial fue el economista liberal Carlos Maslatón, quien no dudó en calificar la situación como un "fraude criptográfico". "Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político", denunció.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Agustín Romobolá anunció que presentará una denuncia contra Milei por "violar el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, número 25188". En su mensaje fue contundente: "Se acabó la joda para este chanta vestido de Presidente. Será Justicia. Será Democracia". Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinde explicaciones al respecto. Desde una reconocida plataforma cripto, que prefirió mantener el anonimato, alertaron: "Es una estafa de acá a la China. Es un escándalo".

Los analistas revisaron el contrato del token y hallaron que contenía una cuenta de Gmail como contacto y un número de teléfono de Estados Unidos. Además, según su análisis en la blockchain de Solana, tres billeteras concentraban más del 80% de los tokens, un patrón típico de esquemas de "rug pull", un tipo de fraude en el que los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo antes de desaparecer con el dinero de los inversores. En la misma línea, el especialista en seguridad Pablo Sabbatella señaló que "tres cuentas tienen el 84% de los tokens, lo que es un indicador claro de que es una estafa".

La trader Ornella Panizza, conocida como 'Lady Market', también se sumó a las críticas: "Espero que hayan hackeado la cuenta de Milei, porque LIBRA fue una estafa gigante. Dos cuentas poseen el 70% de la oferta, muy raro. Necesitan dar explicaciones". Desde la cuenta @ladoblevara_ se cuestionó directamente al presidente: "Tenemos a un PRESIDENTE que, de manera descarada, acaba de promover una moneda que robó millones de dólares de la gente. Todo lanzado desde una página creada HOY. ¡Qué vergüenza!". El referente social Juan Grabois también se manifestó en contra: "Señor presidente, promover una empresa privada -que además pinta Ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono fiscales".

Por otra parte, el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, exigió explicaciones urgentes y sugirió la creación de una "Comisión Especial Investigadora" en el Congreso para esclarecer lo sucedido. Por su parte, el senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, recordó que esta no es la primera vez que Milei promueve activos digitales de dudosa reputación. "Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo cripto que terminan siendo una estafa. Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente", sentenció.

Hasta el momento, el gobierno no emitió un comunicado oficial aclarando lo sucedido. Lilia Lemoine, diputada libertaria, confirmó que el posteo fue realizado por el propio Milei, desmintiendo teorías sobre un posible hackeo de su cuenta. Cabe recordar que Milei ya fue denunciado penalmente en el pasado por promocionar plataformas de inversión cripto, como en el caso de CoinX. Este nuevo episodio reaviva las dudas sobre su relación con ciertos proyectos financieros de dudosa legitimidad y pone en el centro del debate la responsabilidad del presidente en el uso de su influencia para promocionar activos de alto riesgo. A la espera de una respuesta oficial, las denuncias y los pedidos de explicaciones continúan acumulándose, mientras crece la preocupación por las posibles consecuencias de este escándalo financiero.