Javier Milei y el escándalo de $LIBRA: una promoción presidencial que huele a fraude

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a estar en el centro de la polémica tras recomendar en su cuenta de X (ex Twitter) el token digital $LIBRA, lo que generó un furor especulativo en el mercado de criptomonedas. La moneda digital alcanzó un pico de 4.978 dólares antes de desplomarse abruptamente a menos de un dólar en cuestión de horas, dejando en evidencia un posible esquema de manipulación financiera. A través de un posteo en X, Milei aseguró que $LIBRA formaría parte de un proyecto privado destinado a impulsar la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos locales. Sin embargo, el entusiasmo inicial se convirtió rápidamente en escepticismo cuando la cotización del token se desplomó y expertos del sector comenzaron a advertir sobre la falta de transparencia del activo digital.

El posteo de Milei

La primera reacción ante la inesperada publicación fue la especulación sobre un posible hackeo de la cuenta presidencial. Sin embargo, la diputada libertaria Lilia Lemoine confirmó que el posteo era real y que había sido realizado directamente por el mandatario. El economista liberal Carlos Maslatón fue uno de los primeros en denunciar la maniobra, calificándola de "fraude criptográfico" y afirmando que Milei había traspasado "todos los límites morales". "Esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político", sentenció Maslatón en sus redes sociales.

En medio del escándalo, Fernando Cerimedo, asesor digital de Milei y responsable de su estrategia comunicacional, publicó un mensaje enigmático en X: "Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse". La falta de aclaraciones oficiales -el tuit lleva publicado casi cinco horas sin que nadie del gabinete presidencial se pronuncie al respecto- por parte del gobierno solo avivó las sospechas sobre la naturaleza de la operación. A diferencia de criptomonedas establecidas como Bitcoin o Ethereum, $LIBRA no cuenta con una red propia ni un desarrollo tecnológico robusto.

Especialistas explicaron que se trata de un simple contrato en la blockchain de Solana, lo que lo hace altamente especulativo y vulnerable a esquemas fraudulentos conocidos como "pump and dump". Este mecanismo consiste en inflar artificialmente el precio de un activo para atraer inversores incautos y, posteriormente, vender masivamente, provocando su desplome y dejando a muchos con pérdidas significativas. Según datos de plataformas de análisis de blockchain como DexTools, en la primera hora de operaciones del token se comerciaron más de 500 millones de dólares, un volumen inusualmente alto para un activo recién lanzado.

La moneda de Milei se desplomó más rápido que el Titanic

Además, el 80% del circulante estaría concentrado en apenas cinco billeteras, lo que indica una alta centralización y posible manipulación del precio. Este no es el primer episodio en el que Milei se ve involucrado en la promoción de activos digitales de dudosa legitimidad. Durante su campaña, fue denunciado penalmente por promocionar CoinX, una plataforma de inversión en criptomonedas que resultó ser una estafa. La comunidad cripto reaccionó con incredulidad ante el respaldo de Milei a $LIBRA. Javier Bastardo, un reconocido influencer del sector, le preguntó directamente en X: "Javo, ¿te hackearon?".

La comunidad "La Crypta" también le advirtió: "¡NO JAVOOOOOOO! ¡ES CON BITCOIN! ¡NO LE DES BOLA A LAS SHITCOINS!". Incluso Ornella Panizza, conocida como "Lady Market", expresó sus dudas: "Quiero creer que le hackearon la cuenta a Milei porque LIBRA fue un scam tremendo. Dos cuentas con el 70% del supply, raro. Tienen que dar explicaciones". El episodio de $LIBRA vuelve a exponer la falta de prudencia del presidente Milei en la esfera financiera. Su publicación no solo generó un frenesí especulativo que perjudicó a inversores, sino que también levantó serias dudas sobre su rol en la promoción de activos digitales sin respaldo ni regulación clara.

La aclaración de Lilia Lemoine

La ausencia de un comunicado oficial que explique su implicancia en la operación solo refuerza las sospechas de que el mandatario podría haber sido cómplice, consciente o no, de un fraude de gran magnitud. A medida que se esperan nuevas repercusiones políticas y judiciales, la credibilidad del presidente también está en juego. Si la investigación confirma que su acción favoreció a ciertos actores en detrimento del público, no sería descabellado que enfrente un proceso de juicio político. Mientras tanto, el mercado cripto, los analistas financieros y la oposición política seguirán de cerca los próximos movimientos del mandatario en un escándalo que promete no quedar en el olvido.