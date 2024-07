Masivos despidos, represión y detenidos: incidentes entre la policía y los trabajadores que reclamaban frente al INTI

La criminalización de la protesta social escribió un nuevo capítulo en la gestión de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) luego de que este lunes detuvieran a dos manifestantes en una asamblea realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir del cese de 288 contratos trimestrales que significaron nuevos despidos en el Estado.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Melo y Damián Pereyra, ambos militantes de ATE y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, y fueron trasladados por la Policía de la Ciudad a la Comisaría de la Comuna 4 ubicada en Zabaleta 425, a bastantes kilómetros de Av. General Paz y Av. de los Constituyentes, donde fue la represión.

Uno de los detenidos por la Policía de la Ciudad tras la represión a trabajadores del INTI.

"Hoy es el primer día que no se permite el ingreso a los monotributistas, ya que terminaron su contrato el 30. Hoy es el primer día que ya están sin contrato. Así que son 288 familias que caen en la pobreza, que sus hijos no pueden venir al jardín normalmente. La vocación era seguir con el plan de lucha, pero este aparato represivo está avasallando todos nuestros derechos como organizarnos, amedrentando y golpeando a los trabajadores", declaró desde la puerta del organismo Claudia, trabajadora del INTI, a La 750.

"Si no hay INTI, no hay industrial nacional", era uno de los reclamos de los manifestantes que buscaron realizar una asamblea de forma pacífica en la puerta de su trabajo cuando fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad que fueron a garantizar que no se haga ninguna medida a partir de los despidos. "Reivindicamos el derecho a la protesta en un contexto donde se están perdiendo miles de puestos de trabajo, condenando al hambre y la miseria a familias de todo el país", comunicaron desde ATE tras las detenciones.

"Nos proponen un modelo de país que solo entra con represión. Exigimos la inmediata liberación de los dos compañeros detenidos", lanzó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. "Esto se parece cada vez más a una dictadura. Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos y sus familias", agregó.

Según la denuncia de ATE, en esta segunda fase de despidos estatales que comenzó el viernes 28 de junio, ya hubo notificaciones de despidos de 2305 trabajadores y trabajadoras. Se sabe que más de 700 fueron de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, mientras que un 80 por ciento de la planta de lo que fuera el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad perdió el empleo a partir de los 450 despidos allí.

Así se llevaban a uno de los detenidos tras la represión en el INTI.

También echaron a 370 en ex Ministerio de Desarrollo Social que ahora depende de Capital Humano, 79 en Parques Nacionales y 20 en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Los 288 del INTI, con la frutilla del postre que significó la represión y detención de los dos referentes, generaron una resistencia por parte de los trabajadores combativos del organismo.

"Milei quiere destruir el Estado en su faz de redistribución, de poder mejorar las condiciones de la vida de la gente; y potenciarlo en su versión de represión y de negocios", había señalado a Radio Universidad, tras llegar al lugar el secretario gremial de ATE nacional, Oscar de Isasi. La denuncia del gremio afirma que hay despedidos con 25 años de antigüedad.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, defendió la injustificada represión a trabajadores del INTI.

"La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudia enérgicamente la detención de dos trabajadores durante las protestas pacíficas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) contra los despidos en la Administración Pública Nacional", comunicaron desde el gremio.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, reivindicó el accionar represivo ante los despedidos y los acusó de estar armados. "Manifestarse sí, cortar la calle no. Agredir policías no, armas blancas no. La Policía de la Ciudad hoy liberó un corte en la colectora de Gral. Paz frente al INTI. Detuvimos a una persona por agredir al personal policial y otra por esgrimir un arma blanca. Es con orden", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).