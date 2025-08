Wanda Nara y su masterclass de marketing tóxico: una lamborghini y un hit para destruir a Icardi

Si algo quedó clarísimo en las últimas horas es que, si provocás a Wanda Nara, mejor preparate. Porque la venganza, además de servirse fría, viene tuneada con aerosol negro, un Lamborghini y un hit nuevo. La Bad Bitch no sólo demostró que está dispuesta a arrasar con todo a su paso, sino que, además le pegó justo en el ego a su ex, Mauro Icardi. Y hablando de egos: ¿la "China" Suárez se dará cuenta de que su novio todavía no soltó a su ex y la sigue de cerca como si fuera su community manager?

El delantero del Galatasaray pasó de gritarle su amor a la ex Casi Ángeles por Instagram -y que todos envidian su relación, según él- a enfocarse, de repente, en lo que más lastima a Wanda. ¿Y cómo lo hizo? Hablando por primera vez desde el famoso WandaGate... En Telefe, el mismo canal al que la empresaria llama "su casa". Y encima, lo hizo junto a Marley, el amigo de su ex. La empresaria siempre dijo que el canal de las tres pelotas era su hogar y su familia. Pero a veces las casas se caen y las familias se distancian. Y eso parece estar pasando ahora que Icardi fue la figura invitada para el debut de Por el Mundo, que sale al aire este domingo.

Wanda Nara se tomó en serio la venganza a Icardi y le pintó su lamborghini

Indignada por lo que considera una traición —doble: del canal y del ex—, Wanda reaccionó como mejor sabe: con show. Pasó de plotear de rosa el Lamborghini de Mauro para ir a la audiencia de divorcio en Italia, a directamente pintarlo con aerosol negro.. Y con mensajes contundentes: "Tóxica" y "Milano", promocionando su nuevo tema. ¿Estrategia de marketing o venganza pura?

La conductora, que tiene contrato vigente con Telefe para ponerse al frente de MasterChef Celebrity, compartió un adelanto del tema en sus redes: "Tóxica, tóxica, tóxica. Le gusta que yo sea una tóxica, que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica". Esto abrió debate de si fue una casualidad o indirecta para Icardi, ya que hace unos días Wanda confesó que él le escribió a las 4 de la mañana con un "te amo" nostálgico y varios likes a publicaciones vintage de su perfil.

Como era de esperarse, el fandom se dividió. Pero muchas mujeres salieron a bancarla. Evangelina Anderson comentó "Te pasás" con emojis llorando de la risa, Stephanie Demner aseguró: "Es tu mejor tema", y su mamá, Nora Colosimo, se despachó con: "La 1 de Argentina en marketing. Abrí tu escuela, nena". Y como el show nunca se detiene, también hubo palitos para la China: "Mañana la Tati pide un Lambo al tóxico porque no soporta" o "La Tati yendo a la ferretería a comprar un aerosol", fueron algunos comentarios de seguidoras.

L-Gante se sumó a la movida y no se sabe si a modo de marketing o para exponer a la influencer. En sus historias de Instagram compartió que tras salir a una fiesta recibió un testamento de Wanda Nara que aunque tapó se puede deducir que fue un reclamo luego de que él saliera a decir que no son más que amigos: "Tóxica", agregó.