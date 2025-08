Iara Lombardi, la intuición que la marcó y el sueño que empezó a cumplirse en La Voz: "Está pasando, negri"

Hay momentos que parecen escritos por el destino, y para Iara Lombardi, uno de ellos fue cuando eligió pararse frente al escenario de La Voz Argentina para interpretar "Che vuole questa musica stasera", un clásico romántico italiano que eriza la piel. Lo que ocurrió después fue tan mágico como genuino: los cuatro coaches giraron sus sillas, cautivados por su voz melancólica y elegante, y le regalaron una ovación que aún resuena. Cuando la joven subió por primera vez al escenario de La Voz Argentina, tenía un solo objetivo: disfrutar el momento. Pero su interpretación en italiano superó todo pronóstico.

La dulzura de su voz, la emoción que logró transmitir y la elección poco convencional del tema hicieron que la ovación fuera unánime, espontánea y, para ella, completamente inesperada: "No sabía qué iba a pasar. Obvio que tenía la esperanza de que alguien por lo menos se diera vuelta, pero fue re sorprendente para mí eso de que se dieran vuelta los cuatro. No me lo esperaba, la verdad", confiesa la participante con una mezcla de humildad y asombro. Lo dice como quien todavía no termina de procesar que está cumpliendo un sueño.

Iara Lombardi piso con fuerza el escenario de La Voz Argentina y cantó en italiano

Un casting, una intuición

Iara se define como una artista en formación. Nunca había hecho un casting antes y, según cuenta, "me tiré a la pileta y se dio". Lo que vino después fue vértigo, aprendizaje y una presencia escénica que creció en cada paso. Cuando le preguntaron a qué coach elegiría, aún no lo tenía claro: "Creo que cuando esté ahí y hable con ellos voy a tener más claro para dónde quiero ir", recordaba. Finalmente, se inclinó por Lali Espósito, y esa elección marcaría el tono de su recorrido. "Lali tiene mucha fuerza. Yo intento aprender de ella eso, la imponencia, la seguridad. Siempre nos habla de la garra, de pararse seguros en el escenario. Eso es importante", dice sobre su mentora, en quien encontró un espejo para trabajar su propia presencia: "Yo intento absorber eso como esponja".

Iara Lombardi eligió a Lali Espósito en las audiciones a ciegas

En las batallas, la entrevistada compartió escenario con Iván Borda, otro talento de su equipo, y juntos interpretaron "Die with a smile" de Lady Gaga. Fue una performance intensa, poderosa y emotiva que terminó con Lali decidiendo que fuera Iara quien continuara, pero Soledad Pastorutti, conmovida por la calidad del dúo, usó el "robo" para conservar a Iván en su equipo. Ver la performance grabada le trajo sentimientos encontrados: "Si te digo la verdad, sí, le hubiera dado un poco más de fuerza en algunas partes. Pero salió como tenía que salir. Para mí todo es una experiencia", reflexiona Iara con madurez.

"Fue un tema difícil. La vara estaba alta. Pero lo disfruté mucho. Me tocó con Ivo, que es una persona increíble. Entre los dos intentamos acompañarnos, darnos lo mejor. Y gracias a Dios lo roban, así que fue algo muy lindo que se dio. Lo vivimos desde un lugar muy sano, a pesar de los nervios", recuerda Iara. De su compañero se lleva algo más que una canción: "Mucho talento. Es innegable eso".

Lali Espósito decidió continuar con Iara Lombardi en la fase de las batallas

Y es que, a diferencia de otros años, en la actual edición de La Voz Argentina, cada participante logró engranar como una pieza clave en su equipo. Así, se los ve disfrutar en redes sociales como amigos, como una familia que no sólo está viviendo sus sueños sino que los une el arte y el talento. De hecho, se podría decir que las redes sociales fueron una pieza fundamental en esta temporada, ya que no sólo se puede disfrutar a los cantantes a través de la pantalla de Telefe, sino que a diario se los ve colaborando en Instagram o TikTok.

Con su paso por el programa, también llegó la exposición. Iara Lombardi, que hasta entonces transitaba su camino artístico en silencio, comenzó a recibir comentarios, mensajes y apoyo incondicional en redes sociales. Muchos la señalan como una posible ganadora. Y aunque eso podría ser una presión extra, ella prefiere no marearse: "Por momentos me gusta leer, pero no termino más", admite entre risas.

Iara Lombardi: en redes la ven como una posible ganadora de La Voz Argentina

Telefe es uno de los canales más vistos de la televisión argentina, y sin dudas, quien pasa por allí se convierte en blanco de las redes sociales. Ya sea para bien o para mal, en el caso de Lombardi, los cibernautas la arroparon por su enorme talento, tanto en las audiciones a ciegas como en la fase de batallas. Si bien las plataformas digitales sirven para llegar a más público, lo cierto es que a veces juegan una mala pasada al hacer perder la esencia, y por eso la joven tiene claro que su objetivo es vivir al máximo la experiencia de La Voz y que la exposición sea solo un incentivo: "Intento también no consumirlo constantemente, porque esto es un programa, y tenemos que estar enfocados. A veces esas cosas generan expectativas con las que no llegaste al inicio. Así que intento mantener la esencia". Pese a todo, agradece el cariño: "Mucha gente muy amorosa. Estoy contenta con eso".

Sueños, referentes y una promesa cumplida

Cuando habla de sus influencias, Iara menciona a Adele, a Gustavo Cerati y a David Gilmour. Una mezcla entre la potencia vocal, la poesía y el virtuosismo musical. Su sueño, ahora, es poder mantener esa esencia con la que llegó a La Voz y seguir creciendo sin perder lo más importante: el disfrute. "Es tanto que te sobrepasa. Pero lo más lindo de subirse al escenario es sentirse tranquilo y disfrutarlo lo más posible", dice, como quien entendió una de las verdades más profundas del arte.

Iara lombardi le habla a su yo del pasado: "Está pasando, negri. Quedate tranquila"

Al cierre de la entrevista, se permite un momento de introspección. Se habla a sí misma, a la Iara de hace unos años, la que soñaba con cantar pero no sabía si podría hacerlo realidad: "Gracias, porque en otros momentos la he padecido. La he intentado luchar mucho para poder vivir de esto. Y que esté cumpliendo este sueño para mí es un montón. Ella en el fondo sabía que algo iba a pasar. Y le diría: 'Está pasando, negri. Quedate tranquila. Vos seguís. No flojés. Gracias por seguir confiando en nosotras'".

Iara Lombardi no solo canta: transforma. Con cada nota, con cada palabra, con cada emoción que deja colarse en su voz, está construyendo algo más grande. Una carrera, una identidad, una promesa cumplida; porque cuando una artista se anima a soñar en voz alta, el eco puede llegar muy lejos. Eso sí, sigue fiel a la promesa más importante: no olvidarse nunca de por qué empezó.