Un Icardi suelto en Telefe: ninguneó a Wanda, metió a los chicos y le vació el placard con un "Acá ya no vive nadie"

Si bien el WandaGate sigue latente en los medios desde noviembre del año pasado, lo cierto es que Mauro Icardi nunca se había pronunciado directamente ante periodistas, aunque fue acusado de pagar a algunos profesionales para que difundieran información en contra de su ex mujer, Wanda Nara. Sin embargo, el silencio llegó a su fin y el futbolista ya tiene fecha para contar su versión de la historia.

Telefe tiene contrato exclusivo con Wanda para conducir MasterChef, como ya lo hizo en otros proyectos del canal. Sin embargo, eso no pesó cuando se trató de ganar audiencia y menos aún en un estreno. Es así que el delantero del Galatasaray saldrá al aire el próximo domingo en Por el Mundo.

Icardi muy complice con Marley y Mirko en el estreno del Por el Mundo

Marley se encuentra en Turquía junto a Susana Giménez, primer destino de su programa de viajes, que este año sumó a sus dos hijos, Mirko y Milenka. En un entorno familiar visitaron a Icardi en el club turco y, según trascendió, el delantero habló de absolutamente todo: "Ya ocurrió el encuentro, ya fue registrado", anticipó Ángel De Brito en LAM y agregó: "¿Qué dirá Wanda?".

Según el conductor, Marley no solo recorrió el club junto a Mauro, sino que incluso se mostraron cómplices y lanzó una frase que podría dolerle a Wanda: "Le dijo que Mirko e Isabella (la hija más chica de la Bad Bitch) podrían ser novios". Eso sí, Susana eligió no traicionar a Wanda y no asistió a la entrevista, del mismo modo que tampoco estuvo presente la China Suárez.

En esta línea de cruces y planes que podrían considerarse como venganzas, a Icardi no le alcanzó con aparecer en el canal de confianza de su ex. También se supo que donará toda su ropa: "Hay dos fundaciones, voy a pasar los nombres, que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donarles parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones", reveló Pepe Ochoa.

Las razones detrás de esta decisión, según Ochoa, fueron: "La excusa es 'acá ya no vive nadie, acá ya no van a volver y hay muchas cosas y no nos sobra el espacio. Entonces, todo lo que tengo para que sobre espacio lo voy a donar'". Entre los artículos que llegarán a las organizaciones se encuentra incluso la colección de carteras que la conductora de Bake Off Famosos dejó en Estambul: "Parte de las carteras que Wanda tiene allá también van a ser donadas por el señor Mauro Icardi".

Estos movimientos serían, según su entorno, la venganza de Icardi luego de la filtración de sus videos hot, que le habría mandado a Wanda cuando todavía seguían juntos. Cabe recordar que la empresaria lucha desde noviembre del 2024 para conseguir la mudanza internacional y traer todas sus pertenencias del otro lado del mundo a Argentina.

"Bueno, las fundaciones son dos. Una se llama Fundación Coruncuk, que va a recibir ropa de los niños, calzado y algunos juguetes que Mauro tiene en Turquía. Y la otra es Foster Care Turquía, a la que va a donar ropa de Wanda, sus cosas más valiosas y varias carteras que Wanda tiene en Turquía." Es decir, el deportista apuntó a donde más le duele a la empresaria: las cosas de sus hijos y su colección de carteras.