Mauricio Macri endurece su postura tras la paliza que recibió el PRO y condiciona un acuerdo con Milei

En medio del peor resultado electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos veinte años, Mauricio Macri reapareció públicamente para lanzar duras críticas al oficialismo, defender el rol de su partido y condicionar un eventual acuerdo con La Libertad Avanza. Lejos de asumir un rol de repliegue, el ex presidente -que se prepara para viajar a Madrid- aseguró: "No me voy a retirar", y ratificó su intención de continuar conduciendo el espacio desde la presidencia del partido. Durante una entrevista en el canal TN, Macri afirmó que su voluntad es "volver a hablar respetuosamente" con el oficialismo en la búsqueda de un frente electoral en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, subrayó que ese entendimiento debe producirse bajo nuevas condiciones: "Así como han venido las últimas semanas o meses, sin ningún tipo de respeto, no se puede". Macri reconoció el error estratégico de haber adelantado las elecciones porteñas -una decisión que, según dijo, permitió que el presidente Javier Milei instalara un plebiscito nacional sobre su gestión- y lamentó que su espacio no haya logrado conectar con los votantes: "No logramos que vaya a votar más de uno de cada dos porteños. Lo peor es la apatía", se sinceró y afirmó: "Hoy tenemos que desandar un paso en términos de poder volver a hablar respetuosamente".

El ex presidente apuntó también contra el tono y la forma en que se dio la campaña libertaria. Denunció que hubo "delitos electorales que en la Ciudad nunca habían sucedido" y calificó como "una perversión" el uso de inteligencia artificial por parte de militantes oficialistas para difundir videos apócrifos durante la veda electoral, en los que se mostraba falsamente a dirigentes del PRO retirándose de la contienda. En un mensaje directo al presidente Milei, Macri disparó: "Le hago una propuesta: yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno si vos dejás de llorar por lo que te dicen los periodistas y los economistas".

Y sumó: "Hoy nos dice que vayamos hacia LLA, pero cuando han tenido problemas nos han pedido ayuda, lo cual está bien. Él tiene que sumar". Sobre el futuro inmediato, el líder del PRO insistió en que un acuerdo electoral con el oficialismo no significa "integrar La Libertad Avanza". Aclaró que Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia, tiene mandato para negociar un frente, pero dejó en claro los límites: "Un frente no es integrar La Libertad Avanza. Como hemos venido (diciendo) en las últimas semanas y meses, sin ningún tipo de respeto no se puede. Generosidad como la que ha tenido el PRO nunca ha habido y a cambio de nada"

Macri también envió mensajes hacia adentro de su espacio, apuntando sin rodeos contra los dirigentes que migraron al oficialismo. "Los que tenían precio ya se pasaron. Los que quedan tienen valores", dijo, en alusión directa a Patricia Bullrich -actual ministra de Seguridad y flamante afiliada a La Libertad Avanza- y Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de "fundar un partido para competir contra su anterior partido". "Seguimos pagando la interna entre dos personas que privilegiaron su ego y su ambición de poder", lanzó Macri con evidente enojo, y lamentó que ninguno de los dos haya pedido disculpas "por fallarle a la gente que nos apoyó".

Manuel Adorni

Por último, fue tajante con el vocero presidencial Manuel Adorni, vencedor en las elecciones porteñas y emisario del llamado al diálogo posvictoria. Macri lo calificó como alguien "sin preparación para manejar la Ciudad" y lo acusó de no haber propuesto "nada concreto" durante la campaña. También criticó su manejo de la agenda pública: "Él instaló la agenda nacional usando todos los mecanismos, incluso los anuncios gubernamentales. Si perdía contra Santoro, era un espanto".

Con una mezcla de autocrítica, advertencia y desafío, Macri dejó en claro que no piensa retirarse del tablero político y que su rol seguirá siendo clave en la reconfiguración del mapa opositor. En un clima de tensiones internas y desconfianza mutua con el oficialismo, su figura vuelve a ocupar el centro de la escena. La incógnita ahora es si el PRO logrará reconstituirse o quedará absorbido por la dinámica de la nueva hegemonía libertaria. "Adorni no propuso ni está preparado para manejar la Ciudad", cerró.