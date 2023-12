"Me acuerdo del 2001": el desgarrador llanto de un jubilado en vivo por el brutal ajuste de Milei

Cuando Luis Caputo (ministro de Economía) y Manuel Adorni (vocero presidencial) ponen como ejemplo a su hijo o a sí mismos para decir que "se toman un colectivo" todas las mañanas como ejemplo para acercarse a la ciudadanía, muestran su peor cara. Es que la realidad económica desborda -mucho más de lo que ellos creen- a los laburantes de a pie. Este, entre tantos otros, es el caso de Juan Bautista, un señor de 73 años que trabajó toda su vida y ahora lo sigue haciendo como taxista. El trabajador dio una nota en vivo y en directo con C5N y no pudo contener las lágrimas al recordar el 2001 y la crisis social que trajo aparejada.

"Es un desastre, no lo pienso por mí solo. La gente que tiene un sueldo fijo me pregunto a dónde va a ir a parar esto", comenzó y contó: "El ahorro de uno que tenía un plazo fijo como el caso mío, está al mitad, el 50% ¡Afuera!". Cuando le consultaron sobre sus gastos diarios, la respuesta fue contundente y angustiante: "Yo estuve gastando $5.500 por día. Ahora me tengo que ir a casi $9.000", es decir casi el doble de lo que pagaba hace solo siete días atrás.

El taxista contó que trabaja más de 12 horas por día: "A mí me da para pagar pero ¡laburo! Ayer trabajé hasta las 7 de la tarde desde las 8 de la mañana". El caso de Juan Bautista es como el de muchas otras personas de la tercera edad en Argentina, no cobra una jubilación digna: "Yo tengo que seguir trabajando, estoy jubilado, tengo la mínima". El punto de las jubilaciones es tal vez el que más pende de un hilo: es que desde la cartera económica trascendió que presentarán un proyecto de ley que será enviado al Congreso para eliminar el régimen de movilidad jubilatoria, que es el que actualiza las jubilaciones cada tres meses según la suba de la inflación.

Sobre las jubilaciones, el trabajador dijo indignado: "No prometen nada" y añadió: "No me queda otra que seguir trabajando" y completó: "De la jubilación no prometen nada, cero por ahora". Sobre el ajuste que impone tan fríamente Milei opinó: "Pensé que iban a venir pero no de esta manera. Es muy duro". Quebrado, Juan Bautista manifestó: "Lo que me preocupa a mí es que mucha gente que es honesta, padres de familia que no pueden darle una leche a su hijo, es lo más triste".

Uno de los recuerdos más melancólicos es el del 2001, recuerdo que se vino a la mente del taxista que no podía parar de llorar: "Me acuerdo del 2001, lo que había pasado, la Plaza de Mayo. Yo me pregunté qué pasó en tan poco tiempo que está tan repleta, después me di cuenta de que había mucha gente que no tenía trabajo y que no tenía para comer". Juan Bautista contó un poco sobre su vida: "Tengo que estar orando por los humildes porque empecé desde cero. Lavé autos durante 25 años y 32 en el taxi, trabajo desde los 13 años y tengo 79 imagínese la cantidad de años que trabajé". Para finalizar, preocupado reflexionó: "Hay que orar por los pobres. No puedo soportar".

El de los jubilados será uno de los sectores sociales más perjudicados por las políticas neoliberales del arco político de La Libertad Avanza que pretenden reformular el sistema previsional argentino rebajándolo para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional dejando así que Estados Unidos sea el principal acreedor económico del país. Según el mismo Adorni, lo que está buscando la administración de su gobierno es: "No dar aumentos discrecionales, sino terminar con un esquema jubilatorio que ha transformado a los jubilados en personas con muchas necesidades".

Al momento de realizar ese anuncio (segundo día de gobierno, 12 de diciembre de 2023), hizo una declaración que dejó a todos helados: "Se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y (si continúa el actual esquema de aumentos) los jubilados van a perder mucho más de lo que venían perdiendo".