Una dirigente de JxC militó el ajuste y dio insólitos consejos: "Pan y vino y que Dios nos cuide"

Luis "Toto" Caputo comunicó 10 medidas económicas que impactarán sobre todo en la vida de los y las trabajadoras de a pie. Tras 24 horas de gobierno del líder de ultraderecha Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni terminó de confirmar que las medidas se volverán efectivas el 1° de enero de 2024.

Claro que toda la dirigencia política salió a contestar al nuevo titular del Palacio de Hacienda, como por ejemplo Juan Grabois que, fiel a su estilo, vociferó: "A la clase media le acaban de dar una patada en el ort... para que se caiga en la pobreza". Pero al otro lado de la vereda se paró María Eugenia Talerico, de la organización Será Justicia, que forma parte del "ala dura de Pro" y que también estuvo implicada en la gestión macrista como ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

María Eugenia Talerico

Parece que la funcionaria Talerico es más libertaria que los libertarios porque durante la madrugada encendió la pantalla de su celular, abrió su cuenta de X (ex Twitter) y posteó unas líneas que no tienen precedentes: "Agarremos las bicicletas. Ahorremos energía. A compartir el alquiler", dijo y se explayó: "Pan y vino y que Dios cuide nuestra salud", remarcó, y para terminar expresó: "Pasamos una pandemia y pasaremos el Rubicón".

La funcionaria no pensó bien sus palabras: es que sus seguidores en la red social de Elon Musk no reaccionaron para nada bien ante la aseveración que expresó desde la comodidad de su hogar: "Una cosa le pido. No nos tomen por boludo/as. Usted jamás va a agarrar la bicicleta para ir al laburo o a compartir el alquiler. Y no va a dejar de usar su prepaga cara. Sea un poco más pudorosa con la pobreza ajena. En definitiva, no sea una canalla".

Tweet de María Eugenia Talerico

En pocos minutos, la indignación de sus seguidores se hizo notar. Es que la macrista ¿no tiene conciencia de clase?; algunos de los comentarios fueron bastante irónicos: "Bueno, quizá una persona cercana que quiero mucho se quede sin trabajo, y no va a poder pagar el alquiler. ¿Me pasás tu teléfono o dirección para que le diga que te vea, y conversen sobre compartir tu casa?"; "Que fácil decirlo desde tu piso chato de 240 metros cuadrados".

Algunos fueron directamente contra la gestión libertaria: "No pueden contrarrestar que prometieron que el ajuste era a la casta y el ajuste verdadero es a la clase media y pobre y lo hizo el jefe de la casta: Caputo"; algunos otros se indignaron con la posible quita de la salud pública: "¿Que Dios cuide nuestra salud? Te fuiste al pasto, no podés decirle eso a personas mayores que para comprar remedios dejan de comer. Paren con el Milei fanatismo, sean más prudentes".

Julio César cruzando el Rubicón

Otros fueron directo a dar golpes bajos: "Vos no agarras una bicicleta ni en pedo" y: "Ahora decíselo al laburante que se toma el tren a las 6 en Villa Oje** todos los días para ir a laburar, vive con toda su familia hacinada y cocina con una garrafa de gas. Cheta descerebrada".

El cargo de Talerico que no fue

Muchos temblaron con la designación de Talerico en Migraciones. Sin embargo, los nervios se calmaron cuando se supo que no ocuparía ese cargo: "Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones", explicó a través de sus redes sociales oficiales y le deseó ¿con la peor de las ondas? "éxito" al gobierno: "Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos".

María Eugenia Talerico

Según un informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) el 6,4% de las personas que habitan en el territorio argentino son nacidas en países del exterior. La cifra específica indica que hay 3.007.249 personas que provienen de Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela (personas que están registradas con DNI) ¿Qué hubiera pasado con este colectivo si Talerico, que milita el ajuste, hubiera sido parte de la Dirección Nacional de Migraciones?