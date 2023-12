"Le hizo daño al mercado inmobiliario": Adorni confirmó que el Gobierno derogará la actual Ley de Alquileres

Jueves 14 de diciembre, tercer día de gobierno de Javier Milei y ya hay mucha expectativa por la crisis económica que se avecina en el país. Tras las 10 medidas financieras que expuso el ministro de Economía Luis Caputo, muchas preguntas rondan sobre cómo y quiénes pagarán la crisis: ¿La casta política o los laburante de a pie?

Es la tercera vez que el vocero presidencial Manuel Adorni titubea en su estrado para responder las preguntas de rigor de los medios de comunicación que esta vez denunciaron que no hay una agenda presidencial diaria ni actualizada. El funcionario pidió por tercera jornada consecutiva "paciencia".

Manuel Adorni

Antes de responder los cuestionamientos sobre los precios del combustible, la Ley de Alquileres, la de Impuestos a las Ganancias y la movilidad jubilatoria, Adorni prendió el ventilador y atacó a la flamante oposición: "Estamos sorprendidos por algunas reacciones, particularmente de un sector de la política que con un grado de responsabilidad en esta Argentina que estamos transitando, una Argentina que nos duele y nos preocupa... Nos sorprende que mientras que muchos guardaron silencio ante la inflación descontrolada, salarios magros y creación de pobres como nunca, hoy nos cuestionan por las medidas y por el camino que estamos tomando, cuando lo único que estamos haciendo es intentar evitar la catástrofe que ellos mismo colaboraron a crear".

Javier Milei

Además, expresó contundente: "La decisión es que Argentina salga adelante y que todos estemos mejor y vamos a hacer todo lo necesario para que esto ocurra. Nosotros no mentimos, vamos a decir siempre la verdad y no vamos a hacer una administración que apele al parche... porque nos ha dañado. Siempre vamos a ser sinceros y apelamos a la honestidad intelectual particularmente de quienes critican habiendo pertenecido a decisiones que nos han hecho muchísimo daño".

El vocero apeló al golpe bajo: "Les recuerdo a todos que prácticamente la mitad del país es pobre, que los salarios son bajos y que estamos en una situación crítica. Somos conscientes, que en este camino tenemos que apostarlo todo para sacar la Argentina adelante y era imposible hacerlo sin tomar las medidas que se han tomado".

Ahogado en un vaso de agua: Adorni nadó en dudas

Que Adorni responda titubeante a las preguntas de los periodistas no es 100% su responsabilidad. Caputo y Milei tomaron medidas que impactan negativamente en la vida diaria de las personas y las preguntas son inevitables. Sin embargo, el vocero hizo aguas por todas partes.

¿Cómo será la relación con los sindicatos? : "Vamos a tener la mejor de las relaciones. Los sindicatos comprenden que los trabajadores están mal, que la informalidad laboral es abismal y que Argentina tiene que estar mejor y que no se puede seguir inmersos en esta decadencia y en esta inflación descontrolada".

¿Cómo se llevará la discusión de paritarias, se convocará el salario mínimo? : "El esquema paritario fue planteado por el presidente Milei siempre en línea con la libertad entre las partes, por lo tanto eso va a ser así. En relación al consejo del salario, salario mínimo, etcétera y cuestiones que atañen estrictamente a la secretaría de Trabajo, será esa propia Secretaría la que hará los anuncios correspondientes".

¿Se derogará la Ley de Alquileres? : "Lo que se vio hasta aquí en materia de medidas económicas ha sido un paquete de medidas urgentes y necesarias para lo que viene. Dentro de lo que viene, nosotros proponemos siempre la libertad de las partes en contratos privados por lo tanto seguramente haya novedades con respecto a eso".

Ley de Alquileres

"Entendemos que la Ley de Alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser por supuesto subsanado y corregido. Estamos enfocados en monitorear y hacer el seguimiento y la aplicación de las medidas que se tomaron".

¿Cómo se sostendrán las jubilaciones ?: "Con la ley actual, se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo en los próximos meses por cómo está confirmada la fórmula y por cómo se está dando la dinámica inflacionaria. No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en corto plazo y esto efectivamente hay que corregirlo; de hecho el ajuste en jubilaciones está pensado primero en la estructura y cuestiones que no atañen al haber previsional".

Jubilaciones en Argentina

Además explicó: "Nosotros hablamos sobre hechos ciertos, no sobre especulaciones ni sobre buenos deseos que no tengan un sustento en el trabajo que estamos haciendo. En dos semanas habrá más precisiones (...) Va estar contemplado que los jubilados no pierdan como lo hubiera hecho".

¿Se sostendrá la custodia del ex Presidente?: "No tengo ninguna precisión, cuando la tenga te la voy a dar".

¿Cómo se manejará la suba de los precios de los transportes públicos? : "Hoy hay gente que paga mucho más de lo que se paga en el AMBA que es la madre en el esquema de subsidios. Es absolutamente injusto: si yo salgo de Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquella persona, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando a mí parte de mi boleto de colectivo que yo sí puedo pagar. La inequidad hay que pulverizarla, esa inequidad existe en relación a aquellos que hoy pagan el precio de un boleto acorde a lo que vale".

Transporte público en Córdoba

Adorni agregó: "La decisión está tomada: el subsidio a la demanda va a desaparecer, al hacer esto se permite cortar con la inequidad y que el subsidio lo reciba quien lo necesita y los detalles se darán a conocer a medida de que se termine de conocer el trazo fino de las cuestiones más técnicas".

¿Se eliminará la ley del Impuesto a las Ganancias? : "El presidente Milei en su calidad de Diputado efectivamente votó la rebaja de la modificación del Impuesto a las Ganancias, jamás dejó de decir que tenía que ir acompañado por una reducción del gasto que tenía que ser ejecutada por el Ejecutivo Nacional. Efectivamente es un paquete de emergencia con la que por supuesto no estamos cómodos y no lo hubiésemos hecho si no fuera por la herencia cargada de bombas por desactivar, no nos hubiera obligado a hacer. Lamentamos que la herencia sea tan pesada y que las cosas que muchos veníamos advirtiendo que iba a ocurrir están ocurriendo".