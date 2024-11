"¿Me van a llevar en un Falcon verde también?": Lemoine corrió a Villarruel, aunque la vice sigue sin subirse al ring

Un nuevo embate en la cruzada de la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine contra la vicepresidenta Victoria Villarruel se vivió durante todo el último fin de semana. Con las redes sociales como campo de batalla, la cosplayer disparó duro contra la abogada defensora de genocidas de la última dictadura militar y la cuestionó por haberse colgado de Javier Milei para ahora hacer un camino diferente.

"Perdió a todos los asesores y se nota. La empresa que contrató es peor que la de (Horacio Rodríguez) Larreta...", tuiteó Lemoine en una respuesta a otro posteo de la vicepresidenta, en el cual se mostraba con trabajadores de McDonald's tras haber participado de una feria de Bersa en Campo de Mayo. Fue la respuesta de una seguidora de Villarruel la que despertó una reacción más fuerte por parte de la amiga de Milei.

Lilia Lemoine y un fin de semana de locura en su embate contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Temblá Lilia, que con Vicky te vamos a ir a buscar", prometió una tal Lu Villarruelina en X (ex Twitter). El comentario le dejó el pie como para elevar su provocación a un nuevo nivel. "Ah, ¿sí? ¿Y me van a llevar en un Falcon verde también?", le preguntó la cosplayer, con el evidente fin de vincular a la compañera de fórmula de Milei con los genocidas de la última dictadura militar, que utilizaban esos autos para secuestrar desaparecidos.

"Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña... esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso... ya admitió que lo que más le gusta es la ´alta política´ que es... la casta", fue el último mensaje de Lemoine en su cruzada contra la abogada.

Lilia Lemoine y un fin de semana de locura en su embate contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Fue una respuesta a otro de un "troll" libertario conocido como Milton Friedman 5. "Una lastima lo de Villarruel, ya no participa de ningún acto del gobierno, siempre se corta sola, cuando el Javo organiza algo, siempre puso una excusa para no asistir. "El Javo siempre alaba a su equipo pero ya casi nunca menciona a Victoria. Comparto el anticomunismo de Villarruel, pero primero el Javo, luego el Javo y luego el Javo", decía allí.

El mismo fin de semana tuvo un cruce con otra usuaria que aseguró que la iba a denunciar si seguía "jodiendo". En ese ida y vuelta virtual hasta le había dicho que se creía "la mejor" por haberse "garchado al Presidente". "Se cree la más porque se acostó con Javier primero, patética", soltó en uno de sus tuits contra la diputada nacional. "¿O sea que insinuás que la vice se acostó con Javier para tener un carguito? ¿Qué boludos son los villarruelines", contestó.

Lilia Lemoine y un fin de semana de locura en su embate contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Se entregan solos los villarruelines. Nota: denunciame en la Policía por ponerte en una lista de X que se llama 'villarruelines'. Por favor te lo pido", fue la provocadora respuesta de Lemoine. La rivalidad con la vicepresidenta por parte de ella viene desde hace muchos meses y hasta los rumores aseguraron que tiene el aval de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El capítulo anterior lo motivó la foto que se sacó Villarruel con María Estela Martínez de Perón, algo que Lemoine consideró que ella "no lo hubiera hecho". "Para mí el caso no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", reflexionó en TN en relación a la ex presidenta.

Lilia Lemoine y un fin de semana de locura en su embate contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Creo que ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que un Gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la cantidad de pobres, no es un modelo a seguir", aportó después.