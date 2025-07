"¡Me acabás de decir 'conchu...!": una pasajera se negó a cederle su lugar en el avión y Cinthia Fernández explotó

Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutaron de unas románticas vacaciones en las playas de Brasil, pero el regreso a la Argentina estuvo lejos de ser relajado. La pareja protagonizó un tenso momento con una pasajera durante el vuelo en el que volvían, y el episodio fue rápidamente viralizado por LAM.

Durante su estadía en el país vecino, ambos compartieron imágenes del viaje en sus cuentas verificadas: "La única mujer que logró ponerme de rodillas, y fue para proponerle casamiento", escribió el abogado junto a una serie de fotos con la modelo.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en sus vacaciones en Brasil

Pero al momento de regresar, y ya listos para preparar las valijas nuevamente -esta vez para viajar con sus respectivos hijos: las tres hijas de Cinthia, fruto de su relación con Matías Defederico, y las hijas de Castillo, de su matrimonio anterior con Daniela Vera-, se vieron envueltos en una discusión con una mujer a bordo del avión. Según contó Pepe Ochoa al aire de LAM, todo comenzó cuando Fernández le habría pedido a una pasajera que cambiara de asiento para no quedar separada de su pareja. Como la mujer se negó -dado que tenía su ticket asignado-, la negativa habría molestado a la influencer y a su novio.

"La señora sacó un ticket, no tiene por qué cambiar de lugar", explicó Ochoa mientras mostraban el video del momento. En las imágenes se puede ver a Cinthia en su asiento original y a Castillo intentando calmar las aguas.

En un fragmento del video se escucha claramente a Fernández decir: "¿Cómo lo voy a inventar? ¡Me acabás de decir 'conchu...!' Lo dijiste bajo porque sabés que no corresponde". Según el programa, la tensión duró todo el vuelo: "La mujer no se movió y Cinthia estuvo totalmente furiosa con ella durante todo el viaje", agregó el panelista.

Cinthia Fernández contra la ex esposa de Roberto Castillo

Ya más relajados, y dejando atrás el mal momento, Cinthia y Roberto emprendieron una nueva aventura: viajar con los seis hijos como familia ensamblada. A través de sus historias de Instagram, la modelo habilitó una caja de preguntas para contar cómo se organizaban para viajar con tantos menores.

Pero fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad para tirar un palito a la ex esposa de su pareja. Un seguidor le escribió: "No sé cómo hizo Robert, pero qué bueno que puedan estar todos juntos", en clara alusión al mal vínculo entre el abogado y Daniela Vera. Cinthia no dudó en contestar: "Si te contara... Siempre quisimos irnos todos, pero bueno, ya saben... Gracias a Dios se logró".