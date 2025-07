La AFA, contra el ajuste previsional del Gobierno: "Quieren ahogar a los clubes para imponer las SAD"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un extenso comunicado en el que denunció la maniobra del Gobierno nacional para aumentar drásticamente los aportes a la seguridad social que deben realizar los clubes del fútbol profesional. La entidad calificó la medida como "un nuevo ataque a las instituciones sin fines de lucro" y alertó sobre el verdadero trasfondo de la iniciativa: forzar la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) bajo la presión financiera.

El conflicto gira en torno a la Disposición 16/2025, publicada en el Boletín Oficial por la Subsecretaría de Seguridad Social, que eleva la alícuota del 7,5% al 13,06%, con un recargo adicional del 5,56% para cubrir deuda pasada, llevando el aporte total al 18,62% sobre la recaudación bruta de los clubes. La medida impacta de lleno sobre la economía de las instituciones deportivas, muchas de las cuales ya enfrentan serias dificultades financieras.

Desde la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, afirmaron que el Gobierno ignoró las propuestas presentadas por la entidad y los clubes durante los seis meses de trabajo en la comisión prevista por el decreto 939/24, cuyo objetivo era reformular el régimen previsional especial del fútbol. La AFA explicó que había elaborado una propuesta "basada en los propios datos del Estado", que elevaba la alícuota al 8,5% y proponía que cada club aportara en relación a su masa salarial.

Todo esto, claro está, con el fin de evitar el déficit del sistema. "Cumplimos con lo solicitado. Cada club empezaría a pagar por sus empleados y con la elevación del porcentaje se cubría perfectamente la diferencia anual", señala el comunicado." Sin embargo, el Comité solicitó a AFA que garantizara que no hubiera déficit", agregaron e informaron que el Gobierno directamente aplicó un aumento brutal de la alícuota, sin discutirlo ni justificarlo.

La AFA también apuntó directamente contra la intención política del oficialismo: "Dejando de lado la cuestión política de que lo que al gobierno lo único que le interesa es presionar a los clubes Entidades sin fines de Lucro (Ahogarlos), para que permitan incorporar la SAD, que no es otra cosa que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios con nuestros Clubes y jugadores formados en nuestras canteras"

Según el comunicado, esta política se enmarca en una lógica que prioriza el ajuste fiscal a cualquier costo y ataca a las entidades deportivas que cumplen funciones sociales y comunitarias fundamentales en los barrios. Desde la AFA, además, señalaron que gracias al régimen solidario vigente, todos los empleados de los clubes están en blanco, con cobertura de ART, obra social y aportes jubilatorios. Este régimen solidario entre los clubes trajo que todos sus empleados estén en blanco, tengan su ART, Obra Social etc., cuando mediante el Régimen General no ocurrió lo mismo, la propia ARCA ex AFIP mediante RG 5577/24, dictó un blanqueo laboral (condonación) de deudas y plan de facilidades sobre ellas que según la clasificación de la empresa la condonación fue del 90% para las Entidades sin fines de Lucro", detallaron.

La nueva disposición, además, contradice incluso las propuestas elaboradas por los propios representantes del Gobierno en la comisión, como el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, que había sugerido llevar el recargo por deuda del 0,50% al 1% (y no al 5,56% como finalmente se impuso): "La Disposición 16/2025 no explica en los considerandos o quizás prefiere omitir la situación real sobre el tema de aportes y contribuciones de la seguridad social que abonan los clubes mediante un sistema especial de ingresos". Para la AFA, desmantela el trabajo realizado en conjunto durante meses.

El conflicto ya se judicializó. Tras el vencimiento del plazo del comité evaluador, el Gobierno dio por terminado el régimen especial y decidió aplicar el régimen general. Sin embargo, la AFA logró una medida cautelar favorable, que mantuvo vigente el decreto 510/23 por seis meses. Ante esto, el Gobierno apeló, pero la queja fue desestimada por la Justicia, que consideró que la abrupta suba en las contribuciones podía poner en riesgo a los clubes. El ministro Sturzenegger justificó el aumento alegando que los clubes mantenían un régimen "financiado por los jubilados", al tiempo que señalaba ingresos millonarios por ventas de jugadores.

No obstante, omitió que muchos de esos ingresos no son constantes ni garantizados, y que las entidades deben afrontar el mantenimiento de estructuras que exceden al fútbol profesional. La AFA cerró su comunicado advirtiendo sobre los límites de la presión fiscal y el riesgo de desfinanciar al fútbol nacional: "Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para proponer un sistema que tienda al equilibrio, conservando la solidaridad que, como bien puede ratificarse en estos días, caracteriza a nuestras entidades. Siempre estará la potestad del Estado de evaluar periódicamente si el equilibrio se sostiene o hay diferencias y tomar las medidas que suponga pertinentes".

Con los clubes en alerta y las entidades deportivas movilizadas, el conflicto por los aportes previsionales al fútbol argentino promete escalar. La pulseada entre el Gobierno y la AFA ya no es solo económica: es una batalla por el modelo de gestión, la propiedad del deporte y el futuro de las instituciones que hacen al tejido social argentino.