Del "manígate" al reencuentro con la China: Mauro Icardi, nuevos videos íntimos y denuncias contra Wanda Nara

Lo que empezó como otro capítulo bizarro del interminable WandaGate, terminó con Mauro Icardi nuevamente en el centro de un escándalo triple X y una historia que, como buena novela turca, tiene de todo: videos íntimos, ex despechadas, vedettes explosivas, aritos en zonas sensibles, una actriz de telenovela y, por supuesto, el eterno retorno a los brazos del amor. Esta vez, el del delantero con Eugenia "la China" Suárez, en un reencuentro de película, literalmente.

Todo comenzó cuando Natasha Rey, una modelo y vedette uruguaya, decidió dejar de lado las amenazas vagas y mostrar "la prueba": un video íntimo donde, según ella, Icardi le mandaba un saludo personal... en pleno éxtasis solitario. Las redes explotaron en segundos. El detalle anatómico que más dio que hablar fue lo que la propia Natasha definió como un "arito en forma de argolla en el pepito", lo que generó no solo memes infinitos sino también un debate nacional: ¿hay o no hay maní?

¿Hay o no hay maní?

El propio Icardi, desde Turquía, intentó calmar las aguas (o incendiar más el asunto) con un posteo donde desmentía la veracidad del material. Pero todo empeoró y el delantero tuvo que salir a reconocer que era él el del clip viral. Lo cierto es que este fin de semana, cuando la tormenta parecía calmar, apareció Pepe Ochoa -panelista de LAM- con un archivo de 2018: un video donde se ve al delantero duchándose, grabado por Wanda y subido en su momento a redes. "¿Recuerdan esto?", escribió Ochoa, y remató: "No hay maní. Caso cerrado". Listo, los usuarios ya tenían material para seguir viralizando al delantero como Dios lo trajo al mundo.

Los posteos de Pepe Ochoa sobre el "manígate"

Las burlas no se hicieron esperar. Desde los pasillos de X hasta los filtros de Instagram, el término "maní festé" fue tendencia nacional, impulsado, entre otros, por L-Gante, que desde España había chicaneado con una historia que decía todo con poco: "La vida que maní festé". Si bien el periodista de LAM no hizo circular el material sin censurar, el video -de alguna manera- llegó a manos de los internautas en las redes sociales, los cuales no dudaron en viralizar al futbolista tomándose una ducha como Dios lo trajo al mundo, lo cual generó un debate: ¿el material era real o fue generado por Inteligencia Artificial?

Para la gran mayoría, los atributos del delantero en este nuevo video son genuinos, mientras que otros -los menos hay que decir- se animaron a dudar sobre la veracidad del tamaño viril del futbolista. A partir de ahí, Icardi se hartó y prometió venganza legal. En la mira no está solamente Natasha Rey, sino también su ex, Wanda Nara, a quien acusa de estar detrás de la filtración. Para el rosarino, el video no salió de la nada: cree que Wanda operó desde las sombras, usando a Rey como canal para destruir su actual relación con la China Suárez. Pero lejos de desmoronarse, la historia de amor entre la China e Icardi parece más viva que nunca.

Los posteos de Pepe Ochoa sobre el "manígate"

Mientras los memes aún se cocinaban en redes, la actriz aterrizaba en Turquía junto a sus tres hijos, su madre, su estilista y toda una comitiva que parecía más digna de un desembarco real que de unas simples vacaciones familiares. El reencuentro fue captado con cámara en mano, música de fondo y posteo romántico: "Mi reina en casa otra vez", escribió Icardi en sus historias de Instagram mientras la China corría hacia él para abrazarlo y besarlo apasionadamente. La escena, directamente sacada de una comedia romántica, se viralizó de inmediato. Y como buena influencer, Eugenia lo republicó con una sonrisa más firme que cualquier desmentida.

El mensaje fue claro: sí, hay escándalo, pero también hay amor. Aunque, claro, los rumores no se detuvieron. Porque mientras la China se mostraba radiante en Ezeiza con nuevo look y buzo negro, también trascendió que tuvo que enfrentar una batalla legal para poder sacar del país a sus dos hijos menores. Nada impidió que el vuelo se concretara y la pareja se reencontrara en Estambul. ¿Y el video? ¿El arito? ¿La venganza prometida? Todo sigue en suspenso. La vedette uruguaya subió y bajó el contenido en segundos, pero Internet no perdona: ya está descargado, editado, remixado y viralizado hasta en stickers de WhatsApp.